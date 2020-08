Baldige Entscheidung über Zach-Nachfolge

Von Schwäbische Zeitung

Mit dem Auto von Laupheim nach Ulm zu fahren, ist heutzutage keine besondere Sache. Eigentlich – außer man fährt, wie Michael Schick, einen 95 Jahre alten Steiger-Oldtimer. Dann wird eine solche Fahrt ein Ausflug in die Vergangenheit, denn in der Donaustadt unterhielt die in Burgrieden angesiedelte Autofirma Steiger eine eigene Karosseriefabrik.

„Ulm und Neu-Ulm spielten eine zentrale Rolle im Fahrzeugbau der Burgriedener Autofabrik“, erläutert Michael Schick.