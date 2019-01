Bald ist der weiße Internetfleck weg

Bald ist der weiße Fleck Geschichte und Unter- und Oberreitnau sind ans schnelle Internet angeschlossen. Diese frohe Botschaft erreichte die Reitnauer bei ihrem Neujahrsempfang im Unterreitnauer Pfarrheim, auf dem Bürgermeister Karl Schober und sein Stadtratskollege Günther Brombeiß traditionell all den Ehrenamtlichen der beiden Lindauer Stadtteile dankten und von der aktuellen Stadtpolitik berichteten.

Einen Grund mehr haben die Reitnauer beim diesjährigen Neujahrsempfang gehabt, um mit Sekt und Orangensaft anzustoßen. Denn was Karl Schober bereits angedeutet hatte, als er Axel Meier als denjenigen, der den „weißen Fleck endlich beseitigt“ den rund 40 Ehrenamtlichen aus Unter- und Oberreitnau vorstellte, sollte Günther Brombeiß konkretisieren, als er sagte, dass die Stadt der Telekommunikation Lindau den Zuschlag für den Breitbandausbau in den Gebieten von Unter- und Oberreitnau bekommen habe. Wie und was genau, das vertiefte der Leiter Technik und Vertrieb der Telekommunikation Lindau wiederum selbst. Meier erklärte, dass die Verträge zwar noch nicht unterschrieben seien, allerdings rechnete er damit, dass dies in den nächsten Tagen geschehen werde. „Im Januar fangen wir dann wahrscheinlich auch an“, sagte er und erklärte, dass für das dritte Quartal 2019 die Gebiete Bahnholz, Dachsberg und Hangnach anvisiert seien und im vierten Quartal der Gitzenweiler Hof, Höhenreute und Greit an der Reihe seien. Hochbuch und Achrain stünden für das dritte Quartal 2020 auf dem Plan und Oberrengersweiler für das vierte. „Wir haben zwei Jahre Zeit, aber wir versuchen es schneller zu machen“, versicherte er, nachdem er erklärt hatte, dass es dann für die unterversorgten Gebiete Glasfaser bis ins Haus gebe und dass mit dem ersten Ausbaugebiet auch die Oberreitnauer Grundschule angeschlossen werde.

Digitales Lernen: Sorge gilt den Schulen

Was Brombeiß besonders freute, da er Nachteile für die Reitnauer Grundschüler sah, solange die Schule nicht in der Lage sei digitales Lernmaterial zu bieten, weil dieses wegen der fehlenden Internetverbindung nicht abrufbar sei. „Deshalb ist die Stadt da hinterher“, versicherte Brombeiß und erklärte, dass die Stadt auf die Anträge von ihm und Schober deshalb Ober- und Unterreitnau zu den beiden Förderprogrammen „Breitbandausbau im ländlichen Raum“ sowie „Digitales Klassenzimmer“ angemeldet hatte. Und weil die Stadt sich nach den vielen Großprojekten der letzten Jahre nun der Reihe nach ihrer Schulen annehmen will, gelte es für die Reitnauer dranzubleiben. „Auch hier muss sich was tun“, forderte Brombeiß und sprach die Ganztagesbetreuung an. „Dafür sind Räumlichkeiten notwendig und dafür muss die Stadt Geld in die Hand nehmen.“ Dranzubleiben gelte es jedoch auch beim Fuß- und Radwegausbau nach Schönau, bei dem das Teilstück unter der Bahnlinie hindurch noch fehle. Schober und er, so berichtete Brombeiß, hätten die Stadt bereits gedrängt die dazu notwendigen Gespräche mit der Bahn zu führen. „Aber die Stadt hat das bisher noch nicht gemacht.“

„Damit wir hier im ländlichen Bereich nicht vergessen werden, ist es wichtig, dass Unter- und Oberreitnau auch in Zukunft im Stadtrat vertreten sind“, betonte Brombeiß und appellierte ausdrücklich die Mitglieder der Vereine und Organisationen sich bei der kommenden Kommunalwahl als Kandidaten aufstellen zu lassen. Rückenwind bekam er dabei von der ehemaligen Stadträtin Bieni Strodel, die ergänzte: „Man wird nur gewählt, wenn man einen kennt.“

Zvor hatte Schober allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement gedankt. Der Freiwilligen Feuerwehr, den Mitgliedern des THW, dem Musikverein, dem Pfarrgemeinderat Oberreitnau samt Chor, dem Theaterverein und dem Frauenbund. Besonders hervor hob er in diesem Jahr Arthur Bemek und Ursula Klump von der Pfarrgemeinde Unterreitnau, die die Spendensammlungen rund um die Sanierung der Wallfahrtskirche organisiert hatten. Auch für Werner Lorenz, Michael Hörburger und Helmut Krugg von der Krieger- und Soldaten-Kameradschaft hatte Schober einen besonderen Dank ebenso wie für Thomas Mattes, dem Vorsitzenden des Fördervereins Freizeitzentrum. Arthur Andergassen, Peter Schnieg und Rita Grammel dankte er zudem für ihr Engagement bei der Krippenausstellung und der Restaurierung der Figuren. Da die Dritte im Reitnauer Bunde, Petra Seidl, wegen ihres eigenen ehrenamtlichen Engagements im Tierheim fehlte, mussten die Besucher heuer auf ihren Bericht aus dem Kreisrat verzichten.