Bald herrscht wieder Ausnahmezustand in Weingarten

Es ist wieder so weit. Die Hochfasnet steht vor der Tür. Für knapp eine Woche wird in Weingarten wieder der Ausnahmezustand herrschen. Da kann man recht schnell den Überblick verlieren. Daher gibt es hier alle wichtigen Termine auf einen Blick.

Mittwoch, 19. Februar

Die Brunnenputzete am Plätzlerbrunnen in der Kirchstrasse am Mittwochabend um 19 Uhr ist für die Plätzlerzunft der Auftakt in die Hauptfasnet. Traditionell wird der Granitplätzler von Vertretern aller Maskengruppen der Plätzlerzunft vom übers Jahr angesammelten Staub und Alltagsdreck befreit. In einem Sternmarsch kommen viele originell und frei kostümierte Gruppen mit musikalischer Begleitung dazu. Anschließend ziehen die Gruppe mit ihren Liedern oder Gedichten zum Stadtgeschehen durch die Weingartener Lokalitäten.

Gumpiger Donnerstag, 20. Februar

Der Gumpige Donnerstag ist der Haupttag der Straßenfasnet in Weingarten. Um 8.45 Uhr marschiert die Plätzlerzunft vom Seniorenweg aus durch die Innenstadt bis auf den Löwenplatz um die Fasnet zu verkünden. Anschließend teilen sich die Plätzler in zwei Gruppen wovon eine das Krankenhaus 14 Nothelfer besucht, während die andere Gruppe sich aufmacht an die Schulen der Stadt zur Schülerbefreiung. Um 11 Uhr trifft die Zunft vor dem Rathaus zum Rathaussturm ein. Anschließend trifft man sich im Gemeindehaus St. Martin zum närrischen Umtrunk mit Bürgerversammlung.

Um 14.30 Uhr startet in der Unteren Gerbersteige der Kinderumzug. Die Umzüge für Kindernarrenbaum und den großen Narrenbaum starten in der Wilhelmstrasse. Alle Schüler sind eingeladen den Narrenbaum am Seil durch die Stadt zu ziehen. Im Anschluss daran gibt es ein närrisches Kinderprogramm vor dem Amtshaus. Der Narrenbaum wir auf dem Münsterplatz durch die Zimmermänner aufgestellt.

Nach vollbrachter Arbeit und dem Tanz um den Baum geht es weiter vor das Rathaus. Hier zeigt die Rathaustanzgruppe mittelalterliche Tänze die auf den Ursprung der Altdorfer Fasnet verweisen.

Auf dem närrischen Plan steht dann noch ein letzter Punkt: Der Hemdglonkerumzug, der um 19 Uhr auf dem Münsterplatz startet, wo die Narren schon ab 18.30 Uhr musikalisch eingestimmt werden. Der Umzug löst sich vor dem Gemeindehaus St. Martin auf. Dort findet eine Hemdglonkerparty statt. Der Eintritt ist frei, Einlass nur für Hemdglonker.

Bromiger Freitag, 21. Februar

Bereits um 9 Uhr treffen sich die Plätzler in Waldburg an der „Krone“, um gemeinsam mit den Burgnarren auch die Waldburger Kinder aus Schule und Kindergarten zu befreien. Um 12.30 Uhr fährt dann am Postplatz der Bus zum Narrensprung in Vogt ab. Rückfahrt ist um 17 Uhr. Für die Daheimgebliebenen ist um 14.30 Uhr Treffpunkt am Adolf-Gröber-Haus in der Burachstraße und um 14.45 Uhr im Haus Judith in der Keplerstraße – gemeinsam mit den Altdorfer Schalmeien – die Seniorenfasnet zu feiern.

Samstag, 22. Februar

Am Fasnetssamstag steht bei den Plätzlern um 11 Uhr die „Narrenverbrüderung“ mit den Nachbarn im Süden auf dem Programm. In diesem Jahr verbrüdern sich die Narren zum 50. Jubiläum der Schwarzen Veri in Ravensburg. Treffpunkt für alle Plätzler ist um 10.45 Uhr auf dem Holzmarkt, vor der Apotheke Vetter. Von dort springen die Plätzler auf den Marienplatz wo sie auf die Vertreter von Milka, Schwarzer Veri Zunft und selbstverständlich auch der beiden Stadtverwaltungen trifft. Musikalisch begleitet wird die Narrenverbrüderung in diesem Jahr vom Fanfarenzug Tell. Am Nachmittag um 14 Uhr springen die Plätzler dann beim Narrensprung bei den nördlichen Nachbarn in Baienfurt mit. Begleitet werde sie von der Zunftkapelle, den Altdorf Schalmeien und den Süffonikern. Die Anfahrt erfolgt privat.

Fasnetssonntag, 23. Februar

An der Gerbersteige startet um 14 Uhr der große Narrensprung durch die Innenstadt. Neben vielen befreundeten Narrenzünften quer durch die verschiedenen Vereinigungen und aus allen Winkeln des schwäbisch-alemannischen Raumes werden auch wieder zahlreiche Weingartener Vereine mit von der Partie sein. Außerdem gehören Musikkapellen in den unterschiedlichsten Variationen zu den Mitwirkenden. Der Umzugsweg führt von der Oberen Gerbersteige über die Wilhelmstrasse, Karlstrasse, Scherzachstrasse in die Liebfrauenstrasse und von dort aus über die Gartenstrasse in die Abt-Hyller-Strasse bis hin zum Münsterplatz. Anschließend feiern die Plätzler mit allen Gästen und Hästragern die Fasnet in der Innenstadt.

Rosenmontag, 23. Februar

Auf dem Programm steht die letzte Ausfahrt der Saison. Um 12 Uhr fährt der Bus ab zu Narrensprung nach Ehingen. Die Rückfahrt erfolgt um 16 Uhr. Der andere Teil der Plätzlerzunft bleibt in Weingarten. Um 13.30 Uhr treffen sich die Hästräger am „Alt. Ochsen“ zum Brezelwerfen und für die Kindergartenbesuche. Es werden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe wird auf dem Löwenplatz mit den dort anwesenden Kindern und Kindergärten das Brezelwerfen veranstalten und anschließend in einem kleinen Umzug auf den Münsterplatz ziehen. Die zweite Gruppe besucht diejenigen Kindergärten die nicht zum Brezelwerfen in die Stadt kommen, sondern einen Besuch der Plätzler vorziehen. Ab 16.30 Uhr treffen sich alle Hästräger zum Abschluss wieder im „Alt. Ochsen“.

Um 19 Uhr naht das Ende. Der Trauerzug der Hästräger setzt sich auf dem Löwenplatz in Bewegung. Auf dem Münsterplatz wird dann trotz allem Wehklagen der Narren die Fasnet verbrannt. Anschließend ist Kehraus für alle im „Alt. Ochsen“, hier wird auch das diesjährige Narrenblättlerätsel aufgelöst.