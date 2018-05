Baiker läuft 77 Kilometer in neun Stunden

Wenige Tage nach seinem Weltmeistertitel im November 2017 in den USA beim 24-Stunden-Cross-und-Hindernislauf „Worlds toughest mudder“ hat sich der Weingartener Felix Baiker bei einem Fahrradunfall an der Schulter verletzt und musste operiert werden . Damit musste er mehrere Monate Training gegen Krankengymnastik und Physiotherapie tauschen. Beim „Mudmaster“ in Weeze kehrte Baiker ins Wettkampfgeschehen zurück und sicherte sich gleich den Sieg sowie den Streckenrekord.

Das „Mudmaster“ wurde im nordrhein-westfälischen Weeze auf einem stillgelegten Militärstützpunkt mit verschiedenen Wettkämpfen ausgetragen. In der Königsdisziplin, dem Nightshift, fiel der Startschuss um 22 Uhr. Das Ziel war, bis 7 Uhr morgens die meisten Runden auf der sieben Kilometer langen Strecke zu sammeln. Dann ging es quer durch die Nacht. Wer vorn dabei sein wollte, durfte sich eigentlich keine Pause erlauben – nur kurze Stopps in der Pit. Das war der Start-Ziel-Bereich, vergleichbar mit einem Boxenstopp im Motorsport. Die Standard-Rundenverpflegung von Baiker war Wasser, Cola, ein Schokoriegel, Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich und eine Salztablette. Wer nicht konsequent von Anfang an Energie zuführte, dem fehlte nach einigen Stunden die Kraft.

Steffi und Dejan Kovacevic, befreundete Sportler von Felix Baiker und selbst Teilnehmer bei den 24 Stunden in den USA, haben sich um den Part in der Wechselzone gekümmert und damit einen großen Teil zum Erfolg des Weingarteners beigetragen. Gegen Ende wurde es allerdings spannend. Baikers größte Konkurrenten waren ebenfalls in die zehnte Runde gestartet. Sie hatten damit zwar eine schlechtere Zeit, aber die gleiche Distanz. Bis zum Zeitlimit waren es nur noch etwa 45 Minuten. Da sich die letzten Runden auf 50 bis 55 Minuten eingependelt hatten, wurde es zu einer spannenden Schlussrunde. Baiker sagte zu seiner Schlussrunde: „Egal, wie kaputt man ist. Es geht immer noch ein bisschen. Der Kopf entscheidet, und mein Plan ist aufgegangen.“ Denn zwei Minuten vor dem Ende der Zeitnahme ging Baiker über die Ziellinie und sicherte sich damit die elfte Runde. Damit wurden seine 77 Kilometer durch die Nacht mit dem Sieg plus „Mudmaster“-Streckenrekord belohnt.