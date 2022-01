Baienfurts Ringer freuen sich in der 2. Bundesliga auf Traditionsvereine

Den ersten Kampf in der 2. Bundesliga Süd bestreitet die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag, 24. September, in der Baienfurter Sporthalle gegen den Erstliga-Absteiger SRC Viernheim. Meister und Vizemeister der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf, der Tabellenachte steigt direkt ab. Der Vorletzte der Südstaffel muss in die Abstiegsrelegation gegen den Vorletzten der Nordstaffel.