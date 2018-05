Baienfurt und Grünkraut bekommen Geld vom Land

Die Gemeinden Baienfurt und Grünkraut sind im Förderprogramm Kommunaler Sportstätten des Landes Baden-Württemberg. Das teilen die beiden Abgeordneten Manfred Lucha (Grüne) und August Schuler (CDU) mit. Nach Angaben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport bekommt die Gemeinde Baienfurt 24 000 Euro für die Erneuerung des Kleinspielfeldes auf der „Sportanlage Achperle“, die Gemeinde Grünkraut 11 000 Euro für die Sanierung des Rasenspielfeldes.

Das Land fördert im Jahr 2018 insgesamt 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von rund 17,7 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. „Baden-Württemberg ist Sportland“, wird Susanne Eisenmann, die zuständige Ministerin, in der Pressemitteilung zitiert.

Mit der kommunalen Sportstättenförderung werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen) bezuschusst. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Baukosten. In der diesjährigen Förderrunde konnten über 60 Prozent der 181 beantragten Vorhaben berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht zum Zuge kamen, können in der nächsten Förderrunde wieder eingereicht werden, so das Ministerium. Für 2019 ist erneut ein Förderprogramm zur Sportstättenförderung von über 17 Millionen Euro vorgesehen.