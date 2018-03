Baienfurt und Bergatreute bekommen European-Energy-Award

Die Gemeinden Baienfurt und Bergatreute sind am Montag in Ulm mit dem European-Energy-Award ausgezeichnet worden. Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat neun Landkreisen, acht Städten und zehn Gemeinden aus Baden-Württemberg den Preis übergeben. Insgesamt nehmen laut Angaben des Landesumweltministeriums 101 Städte und Gemeinden sowie 20 Landkreise aus Baden-Württemberg an dem Wettbewerb teil.

Nach 2013 wird die Gemeinde Baienfurt bereits zum zweiten Mal mit dem European-Energy-Award ausgezeichnet. Das selbst auferlegte energiepolitische Arbeitsprogramm und die Aktivitäten der Gemeinde hätten der erneuten Prüfung standgehalten, zudem habe die Baienfurt auch die Punktzahl von 67 auf 70 Prozent steigern können. Zu dem Erfolg habe unter anderem der Bezug von Ökostrom für die kommunalen Liegenschaften, die Einführung einer Beschaffungsrichtlinie, der Bau eines Passivhauskindergartens, das Wärmekonzept für die Heizzentrale sowie die Energieeffizienzsteigerung der Trinkwasserversorgung beigetragen, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem habe sich die Teilnahme am Energie- und Klimaschutzkonzept des Gemeindeverwaltungsverbandes Mittleres Schussental ausgewirkt, der sich beispielsweise durch ein gemeinsames Klimaschutzmanagement auszeichnet.

Schule, und Gemeindehalle mit Biogas beliefert