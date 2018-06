Bahr verlangt von Rösler bei Dreikönig Profilschärfung der FDP

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat FDP-Chef Philipp Rösler aufgefordert, in seiner Dreikönigsrede der Partei einen Weg aus der Krise zu weisen. Rösler solle zeigen, wie er das Profil der FDP schärfen wolle, sagte Bahr der dpa. Die Botschaft für die kommenden Monate müsse klar erkennbar sein: Nur die Liberalen seien die Partei der Sozialen Marktwirtschaft und der Bürgerrechte. Morgen will Rösler bei dem traditionsreichen Treffen in Stuttgart versuchen, mit seiner Rede die Partei wieder aufzurichten.