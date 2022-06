Bahnfährtle entlang des Rheins

Die Widnaufahrt gibt es am Wochenende des 2. und 3. Juli gleich zweimal. Jeweils um 15 Uhr geht die Fahrt vom Werkhof Lustenau entlang des Rheins zum Grenzübergang Wiesenrain, weiter über die historische Rheinbrücke zur „Habsburg“ und zur Ausstellung der Internationalen Rheinregelierung beim Rheinunternehmen Widnau. Bei einem 45 minütigen Aufenthalt gibt es die Möglichkeit, die Ausstellung an zu schauen. Ende der Fahrt ist gegen 17 Uhr. Das Museum und Bistro sind ab 13 Uhr geöffnet. Am Samstag kommt die dieselelektrische Lokomotive zum Einsatz, am Sonntag die historische Dampflokomotive. Um Voranmeldung wird gebeten beim Rheinbähnle, Telefon 0043/05577/20539.