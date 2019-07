Verschiedene Gründe erfordern in diesem Jahr die Erhöhung der Ticketpreise für Bus und Bahn um durchschnittlich 1,77 Prozent zum 1. August, das teilt die VSB mit. Berücksichtigt werden hierbei die Ergebnisse von Lohnverhandlungen, der Dieselpreis, die Preisentwicklung, beispielsweise von Fahrzeugen, und die Tarifänderungen. So stiegen die Lohnkosten für die Beschäftigten im privaten Busgewerbe um 2,31 Prozent, der Dieselpreis im Jahresdurchschnitt um 1,60 Prozent und die Erzeugerpreise zwischen 0,90 und 1,06 Prozent.

Durch die Preisanpassungen, so die VSB, soll die Wirtschaftlichkeit der Linien gewährleistet werden. Die Erhöhung der Tarife erfolgt nicht pauschal über alle Fahrscheinarten hinweg, sondern es werden die Fahrausweisarten einzeln bewertet. Die Schwankungen bei der prozentualen Erhöhung von einzelnen Tarifstufen entstehen durch das notwendige Auf- und Abrunden der Fahrpreise auf zehn Cent Schritte.

Bei der letzten Tarifanpassung zum 1. August 2018 wurden die Einzelfahrscheine Erwachsene, sowohl in der Preisstufe eins (eine Tarifzone) als auch in der Preisstufe zwei (zwei Tarifzonen) nicht erhöht. Aufgrund der aktuellen Diskussionen werden diese Fahrscheine auch in diesem Jahr über alle Tarifzonen in der bisherigen Form belassen und es erfolgt bereits im dritten aufeinanderfolgenden Jahr keine Preissteigerung in den Tarifzonen eins und zwei. Ebenso wurden die Tages-Tickets Single über alle Preisstufen (alle Tarifzonen) nicht erhöht. Die Einzelfahrscheine für Kinder in der Preisstufe eins (eine Tarifzone) wurden im vergangenen Jahr angepasst, so dass auch bei dieser Fahrscheinart von einer Erhöhung abgesehen wird.

Das Tages-Ticket Gruppe/Familie, sowie das Klassen-Ticket wurden über alle Preisstufen moderat erhöht. Ebenso gestaltet es sich bei den Wochen-, Monats- und Abo-Cards. Die Anschlusstickets "Badisch24" und AnschlussTickets von RVF, RVL, WTV und TGO wurden stabil gehalten und bleiben auch im kommenden Tarifjahr stabil.

Der in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bestehende regionale "3er-Tarif" aus den jeweils geltenden Verbundtarifen der drei Verbünde VSB, VVR und TUTicket gebildet wird, werden die Fahrpreise des 3er-Tarifs auf Basis der drei Verbundtarife zum 1. Augsut angepasst. Im neuen Tarifjahr wird in Donaueschingen testweise das "Donau-City-Ticket" für 1,50 Euro (Erwachsene) und ein Euro (Kinder) eingeführt. Das "Donau-City-Ticket" gilt nur auf den Stadtverkehrslinien DS1, DS2, DS3 und berechtigt nicht zum Umstieg auf Überlandlinien, dies ist ein Testlauf. Das unternehmerische Risiko wird allein vom Betreiber, der Verkehrsgesellschaft Bregtal mbH (VGB), getragen.