Bahn kämpft mit Weichenstörung und stehendem Güterzug

Zu einer Weichenstörung im Bahnhof Wurmlingen ist es am Mittwochmorgen gekommen. Eine Weiche erhielt keine Endlage, Zugfahrten waren dadurch nur eingeschränkt möglich. Die Folge: Neun Züge der Deutschen Bahn hatten mit durchschnittlich 47 Minuten Verspätung zu kämpfen. Der IC 186, der zwischen Zürich und Stuttgart fverkehrt, war sogar 60 Minuten verspätet. Zusätzlich gab es auf der Gäubahnstrecke am Mittwochmorgen zwischen Aldingen und Spaichingen eine liegen gebliebenen Güterzug (unser Foto). Die Züge des Personenverkehrs konnten daher nur zwischen Stuttgart und Rottweil verkehren. Reisende mussten dann in Busnotverkehr umsteigen. Die Störung begann am Mittwoch um 8.30 Uhr, um 13.45 Uhr hatte der Güterzug die Strecke wieder frei gemacht. (cg) Foto: abra