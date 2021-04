Bahn gerät ins Stocken – Ausfälle auf Gäubahnstrecke nach Software-Update

Die Probleme der Bahn mit den Intercity-2-Doppelstockzügen reißen nicht ab. Seit Freitagmorgen setzt der Konzern unter anderem auf der Gäubahnstrecke die Fahrzeuge nicht mehr ein.

Ein Software-Update, das eigentlich die Betriebsqualität der Züge des Herstellers Alstom Transport verbessern sollte, hat nicht die erhofft Wirkung gezeigt. „Da die Zuverlässigkeit der Software weiterhin nicht einwandfrei gegeben ist“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Bahn, werde der Hersteller erneut aufgefordert, diese im Rahmen der bestehenden Gewährleistung umgehend sicherzustellen.

„Die Leidtragenden sind einmal mehr die Fahrgäste“, kommentiert dazu Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Er fordert: „Die Deutsche Bahn muss jetzt schnellstens geeignete Ersatzfahrzeuge organisieren und die Fahrgäste besser über die Auswirkungen auf die Fahrpläne informieren.“

Die Bahn bleibt derweil konkrete Antworten schuldig: „Auf den betroffenen Linien werden wir vorübergehend andere Fahrzeuge einsetzen“, kündigt das Unternehmen an – verweist aber zugleich auf den damit verbundenen zusätzlichen Aufwand bei der Disposition von Zügen. „Heute und in den kommenden Tagen kann es daher vereinzelt zu Ausfällen von IC-Fahrten kommen“, bittet die Deutschen Bahn Reisende um Entschuldigung und rät, sich aktuell vor der Abfahrt in der Reiseauskunft auf bahn.de und im DB Navigator zu der konkreten Verbindung zu informieren.

Ab Dezember 2022 sollen auf der Gäubahnstrecke die sogenannten KISS-Züge, neue Intercity-Doppelstockzüge des Herstellers Stadler, eingesetzt werden. Das hatte die Bahn im Januar angekündigt.