Bärschs kleine Bühne zeigt einen Krimi

Trossingen (sz) - Was verbirgt sich hinter den mysteriösen Todesfällen der sechs ehemaligen „Gussie Graham’s Glamor Girls“? Die Antwort gibt es vom 7. bis 9. Oktober von Bärschs kleiner Bühne in Trossingen.

Jane Ketchley (Petra Büttner), ebenfalls ein ehemaliges Tanzgirl der Truppe, vermutet Mord und präsentiert ihrer Kollegin Lottie Landers (Jutta Bärsch) Zeitungsausschnitte, die von Ertrinken, Herzanfall, Dachsturz bis hin zu einer kopflosen Leiche reichen. Lottie tut es als Phantasiegebilde ab. Als Jane jedoch beim Heimweg unter eine Pferdekutsche gerät, was Lotties schrullige Haushälterin Bessie (Ursula Kannegießer) schon prophezeit hatte, bekommt sie Angst, die nächste zu sein. Auch der geheimnisvolle Mr. Golightly, den sie als Butler engagiert, kann weitere Vorfälle nicht verhindern?

Die englische Kriminalkomödie „Ballettratten“ bietet bis zum überraschenden Schluss Spannung, gepaart mit für den britischen Humor typischen Dialogen. Bärschs kleine Bühne zeigt das Stück vom 7. bis 9. Oktober auf der Lindenbühne des Hotels Linde in Trossingen. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 15 Euro. Die Plätze sind nummeriert.

Reservieren kann man Karten unter 07425 / 3275298 oder per E-Mail an baersch.berg@gmx.de .Vorverkaufskarten gibt es zudem an jedem Mittwoch von 17 bis 19 Uhr in der Talhauser Straße 31/1 in Trossingen.