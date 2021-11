Badminton: TG-Jugend erfolgreich beim Bezirks-RLT

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich fünf Jugendliche der TG Bad Waldsee konnten sich fürs Bezirks-Ranglistenturnier in Reutlingen qualifizieren und dort wichtige Erfahrungen sammeln.

In der Altersklasse U17 gewann Dean-Louis Dering sein Vorrundenspiel souverän und spielte sich so in die vordere Teilnehmerhälfte. In der Hauptrunde musste er sich allerdings zweimal geschlagen geben, konnte aber das darauffolgende Platzierungsspiel um Platz 15 wieder für sich entscheiden.

Des Weiteren konnten Alina Nold (U15) und Nora Frick (U15) nach einer Auftaktniederlage das zweite Spiel gewinnen und trafen sich später im Spiel um Platz 11 zum vereinsinternen Duell. Hier konnte sich Alina hauchdünn gegen ihre Vereinskameradin durchsetzen.

Der jüngste TG-ler Luka Jovanovski (U13) erwischte leider keinen Glückstag, ließ sich aber trotz vier Niederlagen nicht unterkriegen und belegte Rang 16.

Ähnlich erging es auch Celine Schwarz in der Altersklasse U19. Sie musste bei allen drei Gruppenspielen ihren stark aufspielenden Gegnern zum Sieg gratulieren und konnte erst im Platzierungsspiel um Platz 7 einen Sieg feiern.