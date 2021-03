Stufenweise aus dem Lockdown: So gehen BaWü und Bayern mit den Beschlüssen um

Bund und Länder wollen in der Coronakrise einen Balanceakt wagen: In vorsichtigen Schritten soll das öffentliche Leben zurückkehren, obwohl die Infektionszahlen zuletzt leicht stiegen. Eine entscheidende Rolle kommt dabei massenhaften Schnelltests zu, bei den Impfungen soll zudem das Tempo deutlich anziehen.

Was das für Baden-Württemberg bedeutet

Baden-Württemberg trägt die Entscheidung der Bund-Länder-Runde für regionale Lockerungen ab einer Inzidenz von 50 mit. So soll es auch im Südwesten regional eine schrittweise Öffnung des Einzelhandels geben, wenn die Zahl der Infektionen unter 50 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt, hieß es in der Nacht zu Donnerstag.

Die grün-schwarze Koalition im Südwesten muss die Beschlüsse aber noch für das Land umsetzen.

Öffnung der Schulen noch unsicher

Unklar ist bisher, ob schon vom kommenden Montag an auch die weiterführenden Schulen schrittweise wieder öffnen können, wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dies gefordert hatte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte sich erst am Donnerstag zu den Beschlüssen äußern und mit Eisenmann die nächsten Schritte besprechen.

Der Grüne hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, ob es so schnell gelingen kann, die Wiedereröffnung der Schulen mit genügend Schnelltests bei Schülerinnen und Schülern abzusichern.

Geschäfte können unter Umständen ab Montag öffnen

Der Beschluss von Bund und Ländern sieht vor, dass vom kommenden Montag an bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen kann - allerdings mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmeter beziehungsweise 20 Quadratmeter je nach Verkaufsfläche.

Möglich sind dann auch die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten sowie auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen mit bis zu maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von bis zu 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gelten eingeschränkte Lockerungen für diese Bereiche. Shopping geht dann nur mit Termin (Click&Meet) und auch in anderen Einrichtungen muss man einen Termin buchen.

Inzidenzen in den Landkreisen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100 000 Einwohner steigt in Baden-Württemberg weiter. Der Wert lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart vom Mittwoch (Stand 16 Uhr) bei landesweit 54,4 nach 52 am Vortag. Unter der Inzidenz von 50 lagen demnach 20 von 44 Stadt- und Landkreisen. Zwei überschreiten derzeit die 100er-Marke: Rottweil und Schwäbisch Hall.

7-Tage-Inzidenz unter 35:

LK Böblingen (34,1), LK Enzkreis (30,1), LK Freudenstadt (32,1), SK Heilbronn (32,4), LK Ostalbkreis (34,1), LK Schwarzwald-Baar-Kreis (28,2)

7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50:

SK Baden-Baden (39,9), LK Breisgau-Hochschwarzwald (48,2), LK Calw (49,6), LK Emmendingen (48,1), SK Freiburg im Breisgau (36,8), LK Göppingen (35,6), SK Heidelberg (40,9), LK Neckar-Odenwald-Kreis (43,2), LK Ortenaukreis (38,5), SK Pforzheim (48,4), LK Rems-Murr-Kreis (43,3), LK Reutlingen (44,9), LK Rhein-Neckar-Kreis (48,1), LK Tübingen (38,0)

7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100:

LK Alb-Donau-Kreis (60,9), LK Biberach (76,0), LK Bodenseekreis (80,5), LK Esslingen (60,6), LK Heidenheim (54,2), LK Heilbronn (51,7), LK Hohenlohekreis (71,9), LK Karlsruhe (54,1), SK Karlsruhe (53,2), LK Konstanz (84,2), LK Lörrach (52,5), LK Ludwigsburg (51,5), LK Main-Tauber-Kreis (63,4), SK Mannheim (84,7), LK Rastatt (81,7), LK Ravensburg (60,3), LK Sigmaringen (68,8), SK Stuttgart (56,3), LK Tuttlingen (71,8), SK Ulm (57,6), LK Waldshut (63,7), LK Zollernalbkreis (51,2)

7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200:

LK Rottweil (110,1), LK Schwäbisch Hall (130,6)

Wie Bayern mit den Regelungen umgeht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der mutigen Öffnungsschritte von Bund und Ländern zu Vorsicht gemahnt. „Wahr ist, was hier beschlossen wurde, sind schon sehr große Schritte“, sagte er in der Nacht zum Donnerstag nach der Bund-Länder-Runde in Berlin. Der März werde ein Übergangsmonat. „Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln“, sagte Söder.

Bereits am Donnerstag könnte das bayerische Kabinett die in Berlin beschlossenen Maßnahmen - darunter ein Stufenplan zur Öffnung des gesellschaftlichen Lebens — umsetzen.

„Wir geben den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück“, sagte Söder. Er warnte aber auch vor zu hastigen Öffnungsschritten. „Das Herz sagt uns: So viel öffnen wie möglich! Der Verstand mahnt aber eindeutig zur Vorsicht“, sagte der CSU-Chef. „Wir haben kein schlechtes Gewissen dabei, aber wir haben schon Sorgen und Bedenken.“

Buchhandlungen öffnen

Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz sollen ab kommenden Montag nach den bereits geöffneten Garten- und Baumärkten, Friseuren und Kosmetikstudios auch Buchhandlungen wieder aufsperren können.

Wieder mehr Sport möglich

Unter anderem soll auch kontaktfreier Sport im Freien alleine oder zu zweit in Gegenden möglich werden, wo die Sieben-Tage-Inzidenz — also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche — den Wert 100 nicht übersteigt. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wird Einzelheiten zur Umsetzung der Teststrategie in Schulen nennen.

Inzidenzen entscheidend

Eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 aber über 50 hatten am Mittwoch laut Robert Koch-Institut 37 der 105 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte.

In Gegenden mit einer Inzidenz von weniger als 50 sollen alle Einzelhändler unter strengen Einlassbeschränkungen für Kunden wieder öffnen können. Auch das gemeinsame Sporttreiben ist dort ab Montag wieder für zehn Personen gleichzeitig erlaubt. Museen und Zoos können dort sogar ohne Terminbuchung der Besucher öffnen. Das hätte am Mittwoch für 39 Landkreise und kreisfreie Städte zugetroffen.

Der Landkreis Lindau hat laut Ministerium aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 65,87. Kempten Stadt dagegen beispielsweise 24,58. Alle Kennzahlen aus Bayern finden Sie hier.