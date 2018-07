Baden-württembergische Kyffhäuserkameradschaften ehren ihre Landessieger

Eberhardzell (sz) – Ulrike Wagner aus Eberhardzell hat bei den Landesmeisterschaften der Kyffhäuserkameradschaften aus Baden-Württemberg mit dem Luftgewehr am besten getroffen. Den ersten Platz bei den Bogenschützen hat Hubert Kopf aus Ochsenhausen belegt. Iris und Peter Schölderle aus Tristolz dominierten bei den Bogenschützen und belegten den zweiten und dritten Platz.

Von der Kyffhäuserkameradschaft Eberhardzell haben sich zweiunddreißig Vereinsmitglieder in elf Wettkampfdisziplinen für die Landesmeisterschaften qualifiziert. An die 592 Teilnehmer der Landesmeisterschaft wurden im Schützenhaus in Eberhardzell 273 Medaillien und Urkunden überreicht. Vorstand Manfred Lämmle hob in seinem Grußwort die Gemeinde und die vielfältigen Aktivitäten der Vereine hervor. Durch die traditionsreiche Geschichte der Kyffhäuserkameradschaft Eberhardzell 1871 hat der Kyffhäuser-Landesverband Baden Württemberg die Siegerehrung vom Landesschießen 2018 an die Kameradschaft Eberhardzell übertragen. Der Landesvorsitzende Wendelin Bodenmüller überreichte die Urkunden und Medaillen an die besten Schützen aus Baden Württemberg. Jeweils den zweiten Platz mit dem Luftgewehr und mit der Luftpistole belegten die Vereinsmitglieder Franz Denzel und Thorsten Wagner. Die Siegerliste bei den Ordonanzschützen führten Jürgen Daiber aus Kappel, Klaus Nussbaumer aus Oberessendorf und Manfred Lämmle an. Bei den Bogenschützen holten Udo Weissmann und Georg Neiss in der Bowhunter Meisterschaft den dritten und sieben Platz nach Eberhardzell. Die Wettkämpfe für die Landesmeisterschaft für den südlichen Bereich von Baden Württemberg wurden in Ulm, Bad Waldsee, Bergatreute und Berg bei Ravensburg ausgetragen. Dabei musste in mehr als vierzig Disziplinen die Meisterschaft für die qualifizierten 592 Teilnehmer aus ganz Baden Württemberg organisiert werden.Die Umlachtalgemeinde wurde erneut als Ausrichter für die Landessiegerehrung ausgewählt.