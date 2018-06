Baden ist nur noch in der Ferne möglich

Hamburg (dpa/tmn) - Nur Fernreiseziele bieten noch angenehme Wassertemperaturen. Im Mittelmeer sowie rund um die Kanaren wurde das Wasser deutlich kühler, wie der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mitteilt.

Am östlichen Mittelmeer ist mit bis zu 19 Grad zu rechnen. Rund um die Kanarischen Inseln gibt es noch 17 bis 20 Grad, Madeira bietet 19 bis 20 Grad. Wärmer ist es dagegen an zahlreichen Fernreisezielen. Das Rote Meer schafft es noch auf 22 Grad, Mauritius auf 31. An der Spitze liegt weiter Sri Lanka mit 34 Grad.

Wassertemperaturen in Europa:Biskaya12-15Algarve-Küste17-18Azoren17-18Kanarische Inseln17-20Französische Mittelmeerküste14-15Östliches Mittelmeer17-19Westliches Mittelmeer14-17Adria12-17Schwarzes Meer7-11Madeira19-20Ägäis13-18Zypern18Antalya18Korfu17-18Tunis16Mallorca16-17Valencia16Biarritz14Rimini14Las Palmas20Wassertemperaturen an Fernreisezielen:Rotes Meer22Südafrika20Mauritius31Seychellen29Malediven28Sri Lanka34Thailand28Philippinen21Fidschi-Inseln29Tahiti27Hawaii21Kalifornien5Golf von Mexiko28Puerto Plata28Sydney22