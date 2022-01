Bad Wurzacher Rehaklinik hat einen neuen Chefarzt

Seit Beginn des neuen Jahres gibt es einen neuen Chefarzt an der Rehabilitationsklinik der Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK) in Bad Wurzach.

Die neurologische Klinik innerhalb der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach wird laut WZK-Mitteilung nun von dem promovierten Mediziner Martin Schorl geleitet. Geboren und aufgewachsen in Essen erwarb der 55-Jährige nach dem Studium der Medizin seine umfangreichen fachlichen Kompetenzen in mehreren Kliniken in Deutschland und der Schweiz, teilen die WZK mit.

Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählt unter anderem die Botulinumtoxintherapie, unter anderem zur Behandlung von unwillkürlichen Muskelkontraktionen oder spastischen Lähmungen.

Wechsel nach Wangen

Der bisherige Bad Wurzacher Chefarzt Markus Schlomm, trat zum Jahreswechsel die Nachfolge von Professor Paul-Jürgen Hülser (67) in der Klinik für Neurologie der Fachkliniken Wangen an. Hülser ging nach fast 25 Dienstjahren bei den WZK planmäßig in den Ruhestand. Schlomm leitete seit 2018 als Chefarzt erfolgreich die Klinik für Neurologie in Bad Wurzach.

„Mit den genannten Wechseln wird zukünftig eine engere Kooperation der neurologischen Standorte einhergehen“, schreiben die WZK. Ziel sei es, die Qualität der regionalen neurologischen Versorgung weiter zu verbessern.

Neue Aufteilung

Die Behandlung von Patientinnen und Patienten der Frührehabilitation Phase B konzentriert sich weiterhin in den traditionsreichen Fachkliniken Wangen, die über eine große Erfahrung im Bereich Intensivmedizin, Beatmungsentwöhnung und eine mehr als 20-jährige Expertise in der postakuten Behandlung von Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen, Schlaganfällen und anderen schwerwiegenden Hirnerkrankungen verfügen.

Patientinnen und Patienten der weiterführenden Rehabilitation Phase C wurden bisher in Wangen und Bad Wurzach behandelt. Damit mittelfristig mehr Kapazitäten für die Behandlung schwer und schwerst kranker Patienten der Phase B in den Fachkliniken Wangen geschaffen werden können, wird die weiterführende Rehabilitation der Phase C von Wangen nach Bad Wurzach verlagert, wo eine Erweiterung der neurologischen Behandlungskapazität anvisiert wird.

„Passgenau aufgestellt“

Schlomm schätzt an der Waldburg-Zeil Klinik in Bad Wurzach deren interdisziplinären Ansatz: „Mit Fachärzten für Orthopädie, Altersmedizin, Rheumatologie und Neurologie sind wir passgenau für die Anforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft aufgestellt.“ Auch für die Therapeuten und Pflegekräfte seien die intensivierte Zusammenarbeit mit Wangen und die Verzahnung der neurologischen Rehabilitationsphasen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Bad Wurzach von Vorteil.

Die Rehaklinik Bad Wurzach

Die Rehabilitationsklinik Bad Wurzach ist eine 1968 gegründete Fachklinik. Die Klinik für Orthopädie und Rheumatologie unter Chefarzt Thomas Pöttgen verfügt über 110 Betten. Die Klinik für neurologische Rehabilitation unter Chefarzt Martin Schorl verfügt über 19 Betten der Phase C und 38 Betten der Phase D. Die Klinik für Altersmedizin unter Chefarzt Marc Riemer umfasst 43 Betten. Es werden 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.