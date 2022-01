Bad Wurzacher haben Boulesaison eröffnet

Ab sofort heißt es in Bad Wurzach wieder „Allez les boules“.

Am Neujahrstag hat die Spielgemeinschaft die Spielsaison 2022 eröffnet. Bei bestem Wetter haben zwölf Boulisten auf den Pétanquebahnen am Minigolfplatz das neue Jahr begrüßt. Gespielt wurde in den Formationen Doublette (2:2) und Triplette (3:3). Das Damenteam hat grandios gewonnen, teilt die Gemeinschaft mit.

Mitspieler Tayfun Topchu hat das Event in einem Drohnen-Video festgehalten. Zu sehen ist dieses unter dem Titel „Bad Wurzach Pétanque“ auf Youtube. Der Drohnenflug zeige auch schöne Einblicke in der Kurpark sowie die Wurzacher Stadtansicht aus der Storchenperspektive, heißt es in der Mitteilung.

Gespielt wird immer sonntags ab 13 Uhr. Gäste sind willkommen. Kugeln für Neueinsteiger sind vor Ort. Weitere Infos gibt es unter boule@posteo.de