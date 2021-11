Bad Wurzach mit neuem Internetauftritt

Nach gut sieben Jahren schickt die Stadt Bad Wurzach die bisherige Homepage in den digitalen Ruhestand. Neben der umfassenden Anpassung des Layouts an das Corporate Design wurde der Internetauftritt insgesamt auf die Anforderungen neuer und moderner Homepages ausgerichtet, so eine Pressemitteilung.

Begleitet wurden die Arbeiten von der Firma Hirsch & Wölfl aus Vellberg, einem kommunalerfahrenden Webunternehmen, wie die Stadt mitteilt. Die Umsetzung innerhalb der Stadtverwaltung erfolgte federführend von den Bereichen „Bad Wurzach Info“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. „Ziel der Neugestaltung war insbesondere, eine moderne, informative und strukturierte Homepage zu schaffen, die gleichzeitig den zukünftigen Ansprüchen an digitale Prozesse und Dienstleistungen gerecht werden kann“, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer. „Auch wenn noch nicht alle Möglichkeiten für künftige digitale Angebote realisiert werden können – mit der ansprechenden, themenbezogenen Bildsprache und gestraffteren Inhalten macht die neue Seite bereits jetzt Appetit, sich als Bürger, Unternehmer oder Gast über Bad Wurzach und die Leistungen vor Ort zu informieren“.

Ergebnis der Neugestaltung sei eine verschlankte und barrierearme Homepage, die bereits viele Weichen für künftige Online-Angebote schaffe. Verschiedene Punkte sollen dem Nutzer künftig eine leichtere Auffindung von Informationen ermöglichen: Die Hauptbereiche „Stadt“, „Wirtschaft“, „Tourismus“ und „Gesundheit“ sollen einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Einzelthemen bieten. Auf den „Einstiegsseiten“ der vier Hauptbereiche ermöglichen Quicklinks den direkten Zugriff auf aktuelle Themen. Auch wesentliche Anforderungen an die Barrierefreiheit moderner Seiten wurden laut Mitteilung umgesetzt. Über das „responsive Design“ sei die Seite für alle Endgeräte angenehm bedienungsfreundlich nutzbar. Vereine und Einrichtungen können Veranstaltungen künftig digital anmelden, heißt es weiter.

„Es ist noch nicht alles perfekt“, so Alexandra Scherer weiter. „Mit der neuen Homepage haben wir uns aber erfolgreich auf den Weg zur Digitalisierung unserer Angebote gemacht“. Dass bis zu einer wirklich „digitalen Verwaltung“ noch viel zu tun ist, sei allen Beteiligten bewusst.