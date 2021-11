Bad Waldsees Volleyballer unterliegen klar

Die Zahlen erzählen den Verlauf dieses Spiels ziemlich treffend. Zwei Sätze lang konnten sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee in der Regionalliga im badischen Emmendingen recht gut behaupten – im dritten Satz musste die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön dagegen mit wenig Gegenwehr die Segel streichen. Am Ende hieß es gegen die SG BEG United 0:3 (23:25, 23:25, 17:25).

Die Trainerin nahm dabei einen großen Teil der Verantwortung auf sich: „Es gelang mir im dritten Satz einfach nicht, den nötigen Kampfgeist zu wecken.“ Etwas Pech hatten die Bad Waldseer auch mit einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Dass dies gerade in den Schlussphasen der ersten beiden Sätze passierte, tat im mentalen Kostüm der Oberschwaben ein Übriges. Es geschieht nicht alle Tage, doch am Samstag entschuldigten sich tatsächlich mehrere SG-Spieler für die zweifelhaften Entscheidungen des Schiedsgerichts. An der Niederlage freilich änderte das nichts.

Doch diese Pfiffe gegen sich mussten die Volleyballer aus der Kurstadt erst einmal wegstecken, was eine Zeit lang gelang, ohne es jedoch bis zum Ende der Begegnung zu erhalten. Zum Schluss erschien die Niederlage angesichts des fast desaströsen Schlussaktes verdient. Auch hatte die TG im gesamten Spiel immer hinten gelegen und musste dem sehr starken Gegner die Initiative überlassen.

In den ersten beiden Sätzen waren die Bad Waldseer Angreifer noch häufig erfolgreich, allen voran Außenangreifer Kirill Penner, der von der gegnerischen Mannschaft zum wertvollsten Spieler auf TG-Seite gewählt wurde. Dennoch zeigt der Blick auf die Tabelle, wohin sich aktuell die Waage für Bad Waldsee neigt. Jetzt geht es darum, mit konzentrierten Leistungen den Klassenerhalt zu sichern.