Bad Waldsee erhält über eine Million Euro vom Land

5 323 000 Millionen Euro erhalten die Kommunen im Wahlkreis Wangen/Illertal in diesem Jahr vom Land für die Städtebauförderung. Dies hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart bekanntgegeben, teilen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs und Raimund Haser in einem Presseschreiben mit. Davon profitiert auch Bad Waldsee: 1 100 000 Euro gibt es für den Umbau des ehemaligen Finanzamtsgebäudes zur Zentrale der Stadtverwaltung.

In diesem Jahr stehen laut Bericht insgesamt mehr als 257 Millionen Euro zur städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung. 140,2 Millionen Euro aus Landesfinanzhilfen und 100,86 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Hinzu kommen rund 16,34 Millionen Euro Finanzhilfekürzungen, die nun erneut für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt werden können.

„Besonders erfreut bin ich über den Zuschuss von 1 800 000 Euro vom Land für meine Heimatgemeinde Wangen,“ zeigt sich Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) in dem Presseschreiben begeistert. Die Fördermittel fließen in das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt Erba-Auswiesen“, wo in den nächsten Jahren – auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2024 – zahlreiche wichtige städtebauliche Maßnahmen anstehen.

Geld fließt in Umbau des Finanzamtsgebäudes

Raimund Haser (CDU) weist in der Mitteilung darauf hin, dass nicht nur die großen Städte im Wahlkreis, sondern auch kleine Gemeinden wie Tannheim, Bergatreute, Wolfegg oder Erolzheim bedacht wurden. „Gerade kleine Gemeinden haben nur eine eingeschränkte Steuerkraft. Ihnen helfen Zuschüsse natürlich ganz besonders“, so Haser.

Insgesamt sechs Projekte werden in diesem Jahr im Wahlkreis Wangen/Illertal bezuschusst: Gefördert wird neben Wangen der Städtebau in Bad Waldsee (1 100 000 Euro für die Erneuerung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes zu einer Gemeinbedarfseinrichtung), Bergatreute (400 000 Euro für Ortskernsanierung), Isny im Allgäu (723 000 Millionen für laufende Erneuerungsmaßnahmen in der südllichen Altstadt), Kißlegg (300 000 Euro für die bereits laufenden Ortskernsanierungen), Erolzheim (400 000 Euro für die Sanierung des Ortskerns), Wolfegg (300 000 Euro Finanzhilfeerhöhung der laufenden Erneuerungsmaßnahme im Ortskern) und Tannheim (300 000 Euro für die Erneuerung der Ortsmitte).

„Die Städtebauförderung ist eine strukturelle Daueraufgabe“, wird Ministerin Hoffmeister-Kraut in dem Presseschreiben zitiert. „Diese hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt. Ziel der Städtebauförderung ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und Entwicklungsdefizite und damit die Aufwertung und Verbesserung innerörtlicher Gebiete.“