Bad Saulgau will sich im Schönbuch schadlos halten

Nach dem überraschend deutlichen wie furiosen Auftakterfolg gegen die HSG Fridingen/Mühlheim am vergangenen Samstag strebt Handball-Württembergligist TSV Bad Saulgau am Sonntag (17 Uhr, Schönbuchhalle, Holzgerlingen) bei der HSG Schönbuch einen weiteren Sieg an. Nur Oliver Robotka fehlt.

Mit breiter Brust, jedoch auch mit dem nötigen Respekt fährt der TSV Bad Saulgau zur HSG Schönbuch nach Holzgerlingen. Das Team von Trainer Markus Guse musste zwar am ersten Spieltag mit 24:34 eine hohe Niederlage gegen die „Hexenbanner“ aus Wolfschlugen hinnehmen, war jedoch in den ersten 30 Minuten ein gleichwertiger Gegner. Vor allem der zehnfache Torschütze Yannik Beer wird versuchen, mit einer ähnlichen Leistung im Heimspiel, die Scharte auszuwetzen. Im vergangenen Jahr hatte der TSV nach einer 16:14-Führung den Sieg noch verspielt, am Ende stand es 30:26 für Schönbuch. Das Heimspiel konnte der TSV deutlich mit 38:26 gewinnen, doch dies war das letzte Saisonspiel, bei dem es für beide Teams um nichts mehr ging.

Am Sonntag ist die Lage eine ganz andere. Beide Teams haben den Sieg im Visier. Die Hausherren möchten sich zu Hause keine Blöße geben und wie im vergangenen Jahr den TSV in Schranken weisen, der TSV möchte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. „Ich schätze den Gegner viel stärker ein als Fridingen/Mühlheim. Da müssen wir mehr dagegen halten. Das ist eine sehr junge Mannschaft, die in Yannik Beer einen Top-Spieler auf der linken Rückraumseite hat “, sagte TSV-Coach Karl-Heinz Herth, der die HSG am vergangenen Sonntag gegen Wolfschlugen beobachtet hatte.

TSV hofft auf Fans

„Die Kraft hat der HSG auf Grund des kraftintensiven offensiven Abwehrspiels nicht gereicht“, stellte der Trainer fest. Wegen der offensiven Abwehr des Gegners wurde in dieser Woche im Training besonders die Bewegung ohne Ball geübt. Zudem standen Wurftraining und die Stärkung der Außenpositionen ganz oben auf dem Programm. „Dieses Spiel wird deutlich schwerer. Wir müssen von Beginn an konzentriert zu Werke gehen. Leider ist Oliver Robotka etwas an der Schulter verletzt, doch sonst sind alle gesund. Wir fahren dorthin, um zwei Punkte zu holen“, sagt Karl-Heinz Herth.

Da der TSV Fanunterstützung braucht, hofft er auf möglichst viele Fahrgemeinschaften. Abfahrt ist am Sonntag um 13.45 Uhr beim jungen Kunsthaus an der Kaiserstraße. (tl)