Bad Buchau kommt beim „Stadtradeln“ auf 31 012 Kilometer

Bad Buchau (sz) - Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß am Fahrradfahren, und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Stadt Bad Buchau beteiligte sich laut Mitteilung 2022 zum ersten Mal an der Aktion. Gemeinsam sind vom 17. Mai bis 6. Juni 150 Radler und Radlerinnen in die Pedale getreten und sammelten fleißig Kilometer. Mit 31 012 Kilometer erzielten sie ein passables Ergebnis. Der erfolgreichste Teilnehmer kam innerhalb von drei Wochen allein auf 1419,8 Kilometer. Elf Teams waren in Bad Buchau insgesamt gemeldet. Den ersten Platz belegten die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer des Progymnasiums mit 12 627 Kilometern. Das Gesundheitszentrum Federsee machte seinem Namen Ehre und kam mit 7432 Kilometern auf Platz zwei, gefolgt vom offenen Stadtradelteam mit 6300 Kilometer. Insgesamt sei die Aktion sehr erfolgreich gewesen und habe noch Potenzial für das kommende Jahr, heißt es in der Mitteilung. Eine vollständige Liste der radaktivsten Teams gibt es auf stadtradeln.de/badbuchau.