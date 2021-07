Die Josef Wund Stiftung hat im Jahr 2020 das Kultur-Förderprogramm „Back to life" aufgelegt. Als Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat die Stiftung in diesem Zusammenhang Gemälde und Skulpturen von Kunstschaffenden aus der Region Stuttgart angekauft. Fünfundzwanzig Gemälde und Skulpturen dieser Kunstsammlung werden erstmals als Einheit ausgestellt. Sie sind ein Jahr lang in den neuen Räumen des Unternehmens Wund Holding in Markdorf zu sehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Künstlersoforthilfeprogramm „Back to life" kam laut Mitteilung über 60 Kunstschaffenden und Kultureinrichtungen zugute. Zur Unterstützung bildender Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zum Rems-Murr-Kreis wurde ein Ankaufprogramm durchgeführt. Kunstschaffende, die von ihrer Kunst leben und akut unter der Situation zu leiden hatten, wurden in Kooperation mit dem Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg ausgewählt und durch den Ankauf einzelner oder mehrerer Kunstwerke unterstützt.

Entstanden ist eine vielseitige Kunstsammlung aus 35 Werken von 21 Künstlerinnen und Künstlern. Darunter sind zeitkritische Gemälde von Jan F. Welker und Yana Duga, Skulpturen von Anja Luithle und Christoph Traub, Radierungen von Beatriz Schaaf-Gieser sowie Fotografien von Avela Admon.

„Die Kunstwerke prominent zu präsentieren ist Ausdruck der Wertschätzung gegenüber allen bildenden Künstlerinnen und Künstlern. In Zeiten der Corona-Einschränkungen ist spürbar geworden, welche Bedeutung für uns als Gesellschaft die kreative Auseinandersetzung hat und welche Lücke entsteht, wenn Kunst und Kultur nicht fester Bestandteil unseres Lebens sein können“, sagt Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung. Nach einen Jahr zieht die Kunstsammlung weiter in die Region Stuttgart. „Ab Sommer 2022 werden die Skulpturen und Gemälde wie geplant in öffentlichen Räumen ausgestellt, was pandemiebedingt derzeit noch nicht möglich ist", so Palm abschließend.