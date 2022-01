Bachelor-Absolventen mit Top-Abschlüssen

Bei TE Connectivity freut man sich in diesem Jahr über die sehr guten Bachelorabschlüsse der beiden 21-jährigen Studenten Fabian Waldsauer und Niklas Utz. Nach drei Jahren konnten die beiden Männer im vergangenen September ihr Maschinenbaustudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Heidenheim erfolgreich abgeschlossen.

Fabian Waldsauer und Niklas Utz hatten im September 2018 nach ihrem Abitur eine Ausbildung beim regionalen Steckverbinderhersteller TE Connectivity in Wört gestartet. Nun dürfen sie sich trotz der erschwerten Umstände inklusive Online-Lehre mit dem Titel Bachelor of Engineering küren. Eine Traumnote von 1,5 hat dabei der Dinkelsbühler Fabian Waldsauer erzielen können. Der aus Fichtenau stammende Niklas Utz hat mit einer Abschlussnote von 1,3 als Jahrgangsbester des Studiengangs Maschinenbau und gleichzeitig mit der besten Gesamtnote aller technischen Studiengänge das Studium abgeschlossen. Mit diesen Leistungen zählen die beiden zu den besten 15 Prozent der letzten drei Abschlussjahrgänge am Standort Heidenheim. Die beiden Absolventen sind – wie schon während ihres Studiums – im Bereich Forschung und Entwicklung von Steckverbindern für die Automobilindustrie beschäftigt.

Für Martin Bleicher, Director Global Platform Engineering und weltweit zuständig für die Entwicklung der Kontaktteile, ist die Ausbildung des Ingenieurnachwuchs sehr wichtig. „Wir bilden 70 bis 80 Prozent unserer Ingenieure selbst, in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Heidenheim aus. Dieser Weg ist für uns erfolgreich. Unsere Studenten erreichen oft hervorragende Abschlussnoten und bilden dann im Berufsleben unser Rückgrat für die Herausforderungen der Zukunft wie Elektromobilität, Simulation, digitaler Zwilling und nicht zuletzt künstlicher Intelligenz.“