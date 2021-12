Bachelor 2021: Abschied mit einem Livestream

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg und das Absolventenball-Team haben die Absolvent*innen 2021 mit einem Livestream direkt aus dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen verabschiedet. Inklusive Theater, Tanz, Band, Filmen und vielem mehr. Rund 80 Studierende waren vor und hinter den Kulissen an der Show beteiligt – und haben dafür gesorgt, dass auch der Jahrgang 2021 würdig und grandios verabschiedet wurde.

1.150 Absolvent*innen der Fakultäten Wirtschaft und Technik von den DHBW-Campus Ravensburg und Friedrichshafen wurden mit dem Livestream verabschiedet. Mit vier rauschenden Ballnächten in der Oberschwabenhalle und im Graf-Zeppelin-Haus hat die DHBW ihre Absolvent*innen von den Campus Ravensburg und Friedrichshafen normalerweise nach drei Jahren Studium mit dem Bachelor in der Tasche ins Berufsleben verabschiedet. Bereits 2020 wurde digital gefeiert, in diesem Jahr nun mit einem Livestream aus dem GZH. Das bedeutete, dass die Show des rund 80-köpfigen Absolventenballteams live über den Stream gesendet wurde. So wurde auch der Bachelorjahrgang diesen Jahres mit vielen emotionalen Elementen verabschiedet.

„Sie haben ein Studium unter doch oft schwierigen Bedingungen gemeistert. Die Hochschule ist stolz auf Sie und Sie dürfen es ebenso sein. Gerade Ihr Durchhaltevermögen macht mich sicher, dass Sie einen guten Start ins Berufsleben nehmen und auch künftig Ihren Weg hervorragend meistern werden“, meinte Rektor Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher in seinem Grußwort. Auch Ravensburgs Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp wünschte den Absolvent*innen alles Gute: „Sie gehören jetzt zur großen Familie der DHBW-Absolventinnen und -Absolventen in Baden-Württemberg.“ Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster freut sich über eine DHBW Ravensburg mit Technikcampus Friedrichshafen, „Ihre gute Ausbildung und Ihr frisches Know-how tun dieser Region und ihrer Wirtschaftskraft gut“.