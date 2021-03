Nach dem Discounter Aldi wollen weitere Supermärkte und Drogerien Corona-Schnelltests in den nächsten Tagen ins Sortiment aufnehmen. Unser Reporter Daniel Häfele hat sich am Dienstagnachmittag ein Set von Nasenabstrich-Tests in Biberach besorgt – und das ganz ohne Anstehen und Zittern, ob noch welche verfügbar sind. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen:

Zwischen tiefgefrorenem Gemüse, Gartenhandschuhen und einer Kartusche für den Wassersprudler landet der Corona-Schnelltest im Einkaufskorb.