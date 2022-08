Babys erster Brei

Eine BeKi-Informationsveranstaltung über die Ernährung im ersten Lebensjahr bietet Referentin Sabine Schwaigerer am Dienstag, 13. September, von 10 bis 11.30 Uhr als Online-Seminar an. Nach Angaben des Landratsamts Reutlingen steht BeKi für Bewusste Kinderernährung und ist eine Ernährungsinitiative des Landes Baden-Württemberg. Angesprochen mit dem Seminar sind Eltern von Säuglingen im Alter von vier bis sieben Monaten. Der Übergang von Muttermilch oder Säuglingsmilch zur Beikost ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes, teilt die Behörde mit. Nach und nach werden die Milchmahlzeiten durch verschiedene Breie ersetzt.

Hier tauchen häufig Fragen auf: Wann ist der optimale Zeitpunkt für den ersten Brei? Was sind die aktuellen Empfehlungen zur Beikost? Was für Unterschiede gibt es zwischen selbstzubereiteten Breien und Gläschen? Welche Lebensmittel und Getränke sind geeignet? Während der Veranstaltung können live Fragen gestellt werden. Weiterhin erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Infomaterial zum Thema.

Als technische Voraussetzung für die Teilnahme sind entweder PC, Laptop oder Tablet erforderlich. Für die Bildübertragung braucht es auch eine stabile Internetleitung mit funktionierendem W-LAN. Wenn ein Laptop oder PC verwendet wird, die aktuelle Version des Internetbrowsers „Firefox“ oder „Google Chrome“ verwenden. Die Veranstaltung ist kostenlos.