B32 bei Amtzell: Geplatzter Reifen führt zu Unfall mit vier Verletzten

Kurz vor halb Zehn am Freitagabend kam es auf er B 32 bei Amtzell in Fahrtrichtung Ravensburg auf regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt war an dem Unfall lediglich ein Fahrzeug. Die vier Insassen im Alter von 19- 22 Jahren wurden alle verletzt und mussten in Krankenhäuser in Ravensburg und Wangen gebracht werden.

Was die Ursache für den Unfall angeht, hat die Polizei bereits einen Verdacht. Der 19-jährige Fahrer gab den Beamten gegenüber an, dass er aufgrund eines geplatzten Reifens vorne links an seinem Mercedes-Benz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. In der Folge kam der Pkw, nachdem er sich zweimal gedreht hatte, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich noch mehrere Male auf dem Grünstreifen, bis er schließlich zum Stillstand kam.

Durch den Unfall wurden die Personen mittel- bis schwer verletzt. Während er Unfallaufnahme war die B 32 bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei war die Feuerwehr Amtzell mit 2 Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 6000.- Euro geschätzt.

Zeugen, welche gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter 07563 9099-0 zu melden.