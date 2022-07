Baustelle auf der B30: Ab 21. Juli wird sie einspurig

Ab Donnerstag, 21. Juli 2022, wird auf der B30 die Brücke über einen Feldweg bei Donaustetten in Fahrtrichtung Ulm saniert. Laut Regierungspräsidium wird die gesamte Maßnahme bis Mitte Oktober 2022 andauern, günstige Wetterverhältnisse vorausgesetzt.

Demnach weist die Brücke aufgrund der langjährigen Tausalz- und Verkehrsbelastung diverse Schäden auf. Diese werden im Rahmen der Sanierung behoben. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur, heißt es aus dem Präsidium.

Spuren in Fahrtrichtung Ulm abwechselnd gesperrt

Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt beginnt am Donnerstag, 21. Juli, und dauert bis voraussichtlich Anfang September 2022. Während der Instandsetzungsarbeiten ist zwischen Achstetten und Donaustetten die rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird einspurig auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt.

Im zweiten Bauabschnitt wird ab Anfang September 2022 die Überholspur in Fahrtrichtung Ulm im Bauwerksbereich gesperrt. Der Verkehr wird für die Dauer von rund fünf Wochen einspurig auf der Standspur an der Baustelle vorbeigeführt

Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rund 470.000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderungen.