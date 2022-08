B 290 wird eine Woche früher wieder freigegeben

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert seit Anfang August die Asphaltdeckschichten der B 290 im Streckenabschnitt zwischen Wallhausen und Rot am See. Die Arbeiten auf dem rund vier Kilometer langen Streckenabschnitt werden bis voraussichtlich Freitagnachmittag, 2. September, abgeschlossen, sodass die Bundesstraße dann – eine Woche früher als ursprünglich geplant – wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart in einem Schreiben mit.

Auf der B 290 wurden zwölf Zentimeter Asphalt abgefräst und neu hergestellt. Tiefergehende Schadstellen wurden umfassend saniert. Außerdem wurden die im Streckenabschnitt liegenden Linienbushaltestellen barrierefrei umgebaut und an den Verkehrsteilern in den Einmündungsbereichen der L 1040 in die B 290 die Bordsteine erneuert. Im Zuge der Straßenbauarbeiten hat die Gemeinde Rot am See eine Entwässerungsleitung quer zur B 290 auf Höhe des Gewerbegebiets Süd verlegt. Der Bund hat mit der Maßnahme rund 1,5 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur investiert.