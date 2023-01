B29-Ausbau: Wann es losgehen kann

Der dreistufige Ausbau der B29 zwischen Lauchheim und Aufhausen wird voraussichtlich in etwa zwei Jahren beginnen. Das hat das Regierungspräsidium auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitgeteilt. „Sobald der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig ist, wird für die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung circa zwei Jahre benötigt. Ein Baubeginn ist, Stand heute, für Ende 2024/Anfang 2025 avisiert“, so das Regierungspräsidium. Am Montag war bekannt geworden, dass es für das Vorhaben jetzt einen Planfestellungsbeschluss gibt. Die Baustrecke beginnt etwa 500 Meter östlich der Anschlussstelle Lauchheim-Ost und endet vor dem Ortseingang von Aufhausen. Auf halber Strecke befindet sich der Knotenpunkt „Röttinger Höhe“, über den die Kreisstraße K3200 und ein öffentlicher Weg zum Holzsubmissionsplatz angeschlossen sind. Dieser Knotenpunkt soll als mit einer Ampel geregelten Kreuzung mit abgeflachter Kuppe ausgebaut werden. In den Steigungsabschnitten aus Richtung Lauchheim und Bopfingen sind Zusatzfahrstreifen geplant.