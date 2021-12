B29-Ausbau: Regierungspräsident zieht Bilanz

Gerade einmal 14 Monate sind vergangen, seit am 12. Oktober 2020 mit dem feierlichen Spatenstich der vierspurige Ausbau der B29 zwischen Essingen und Aalen gestartet ist. Zum Jahresabschluss zieht das Regierungspräsidium Stuttgart Bilanz.

„Die Verkehrsmengen, die die B29 verkraften muss, haben insbesondere durch den Schwerlastverkehr deutlich zugenommen. Je nach Abschnitt liegen wir zwischen 20 000 bis 30 000 Fahrzeugen pro Tag. Daher ist der Ausbau von großer Bedeutung und läuft mit Hochdruck“, erklärte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. „Die Fertigstellung ist für Ende 2024 vorgesehen. Die Dauer der Maßnahme von vier Jahren liegt an der insgesamt komplexen Verkehrssituation in diesem Bereich. Unter anderem müssen sechs neue Brücken gebaut werden“, betonte der Regierungspräsident.

Mit dem ersten Bauabschnitt, der knapp drei Jahre dauert, wird die bislang einbahnige B29 zwei Fahrspuren und einen Standstreifen je Fahrtrichtung erhalten, sodass aus zwei Spuren vier werden. Betrachtet man heute das Baufeld entlang der B29, vermag man sich kaum noch an den ursprünglichen Zustand erinnern, so umfangreich war der Baufortschritt in den vergangenen Monaten.

Nach dem Spatenstich wurde mit dem Abtrag von 50 000 Kubikmeter Erdmaterial begonnen, das überwiegend auf der Baustelle zur weiteren Verwendung zwischengelagert wurde. Ein Großteil der Erdmassen wurde für die Vorschüttung der Rampen der zukünftigen „Lobo“-Brücke im Bauabschnitt 2 verwendet. Parallel dazu wurde entlang der Bahntrasse eine 120 Meter lange und bis zu sechs Meter hohe Wand aus Steinkörben bis Ende Mai fertiggestellt.

Seit Dezember dieses Jahres rollt nun der Verkehr einspurig in Richtung Stuttgart und in Richtung Aalen auf der neuen Asphalttrasse, sodass nun die Arbeiten auf der bestehenden nördlichen Fahrbahn der B29 alt beginnen können. Große Veränderungen gab es auch im Bereich des zukünftigen Knotens L1080/ L1165. Hier entstanden im Laufe des Jahres mit der Brücke über die B29 neu und der Brücke über das Gleis zwei neue imposante Brücken, die das Herzstück der zukünftigen Nord-Süd Achse zwischen den Gemeinden Forst und Essingen darstellen. Vor allem der Einhub von sechs Spannbetonträgern während einer 72-stündigen Gleisvollsperrung war für die Ausführenden anspruchsvoll.

Einen großen baulichen Fortschritt gab es außerdem am südlichen Ortsrand Essingens. Mit dem Bau des zukünftigen Kreisverkehrsplatzes „Blümle“ erfolgt der Lückenschluss zwischen der Abfahrtsrampe der B29 und der Gemeinde Essingen.

Trotz einiger Herausforderungen – Starkregenereignisse zu Jahresbeginn und im Frühjahr, die teils den Erdabtransport störten, oder Lieferengpässe und coronabedingte Ausfälle bei den beteiligten Firmen im Herbst – ist die Baumaßnahme weiterhin im zeitlichen und finanziellen Rahmen. „Mein Dank hierfür gilt allen an der Umsetzung Beteiligten“, sagte Reimer.

Das Projekt beinhaltet den Ausbau der bestehenden B29 von zwei auf vier Fahrstreifen auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern. Die Gesamtkosten betragen rund 47,5 Millionen Euro (brutto). Die Kosten werden vom Bund getragen. Die Bauzeit wird rund vier Jahre dauern.