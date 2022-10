B 491 zwischen Talmühle und Emmingen wird voll gesperrt

Die Bundesstraße 491 ist ab Montag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 18. November, aufgrund von Fahrbahndeckenerneuerungen voll gesperrt. Es finden mehrere Baustellen zwischen der Talmühle und der Gemeinde Emmingen statt. Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig für beide Richtungen umgeleitet, so das Landratsamt Tuttlingen in einer Pressemitteilung.

Im Auftrag der Landkreise Konstanz und Tuttlingen muss die Bundesstraße 491 zwischen der Talmühle und Emmingen wegen Fahrbahnsanierungen infolge von Fahrbahnschäden saniert werden. Durch die Sperrung ist der öffentliche Personennahverkehr zwischen Engen und Biesendorf betroffen. Die hierzu erforderlichen Informationen und Regelungen erfolgen laut Landratsamt zeitnah durch das Landratsamt Konstanz. Der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Tuttlingen ist nicht betroffen.

Eine Umleitungsstrecke wird vom Landkreis Tuttlingen für beide Fahrtrichtungen über den Hegaublick–Mauenheim–Hattingen eingerichtet.