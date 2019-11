B 32: Grundstückspreise weiter ungeklärt

In Vorsee, dem kleinen Wolpertswender Teilort am gleichnamigen See, läuft vieles ausgesprochen gut, manches aber auch aus dem Ruder. Die neue B 32 wird am Freitag für den Verkehr freigegeben, auch wenn die Frage, was für den Grunderwerb bezahlt wird, noch immer nicht geklärt ist. Die Dominikus-Kapelle wird saniert und kann bald wieder benutzt werden, doch die Sanierungskosten klettern auf fast eine Viertel Million Euro. Die Molke, das Vorseeer Milchhäusle, befindet sich nun ganz im Besitz der Martinsgemeinde, alle inzwischen mehr als 30 Eigentümer haben auf Abfindungen verzichtet. Und: Vorsee ist vergangenes Jahr um zehn Einwohner gewachsen, auf jetzt 146.

Wie alljährlich zog die Martinsgemeinde vergangenen Dienstag wieder Bilanz. Man traf sich wie üblich mit Bürgermeister und Gästen im Hirsch. Seit wenigen Jahren ist die Martinsgemeinde, die mehr als 100 Jahre besteht und deren Existenz sich von Martini ableitet, dem ländlichen Jahresabschluss-Tag, an dem man einst Pachtverträge beendete oder erneuerte, Knechte und Mägde entließ, ein eingetragener Verein und gemeinnützig.

Bürgermeister Daniel Steiner ließ in seinem Bericht kein wichtiges kommunales Thema aus. Vor allem im Bereich des Wohnbaus ist die 4163-Seelen-Gemeinde hoch attraktiv, Bauplätze sind heiß begehrt. So berichtete der Schultes, dass sich um die Bauplätze für 36 Einfamilienhäuser im Gebiet Am Brunnenweg in Mochenwangen ursprünglich mehr als 250 Interessenten beworben haben, aktuell sind es immer noch rund 70. Unklar ist, was mit dem ehemaligen Haus Mariengart geschieht, das sich im Besitz der Diözese Rottenburg-Stuttgart befindet. Steiner könnte sich dort einen Neubau mit Betreuungsplätzen für Senioren vorstellen, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Gemeinde nicht verpflichtet sei, solche Betreuungsplätze anzubieten.

Was den Grunderwerb für die neue B 32 Vorsee-Altshausen angeht, so gibt es nach mehreren, allerdings abgelehnten Petitionen an den Landtag jetzt ein Enteignungsverfahren. Erst dann, so Steiner, wisse man, welcher Grundstückspreis bezahlt wird. Breiten Raum im Vortrag des Schultes‘ nahm das Thema Breitbandversorgung und Glasfaserausbau ein, ein Thema, das die ganze Gemeinde betreffe. Da sei so viel vage und ungeklärt, dass er es ablehne, irgendwelche Daten zu nennen. Es fehle bundesweit ein Masterplan.

Sylvia Fürst, die Anwältin der Martinsgemeinde, freute sich, dass die Molke nach dreijährigem Verfahren nun im Besitz des Vereins ist. Selbst der Notar habe sich darüber gewundert, wie es möglich wurde, dass mehr als 30 Eigentümer auf ihre Besitzansprüche verzichteten. Im Sommer 2020 sei ein Molkefest geplant. Angebaut an die Molke wurde auch eine neue Bushaltestelle. Aus den Berichten der Schriftführerin Claudia Büg und der Jugendvertreterin Rabea Eisele ging hervor, dass die Martinsgemeinde Vorsee überaus aktiv ist. Senioren-Café, Krippenfeier, monatliche Treffen (Milchzahltage), der Funken-Samstag, die Waldputzete, das Maibaum-Stellen, die Maiwanderung und das attraktive Vorsee-Fest bestimmten den Jahresverlauf 2019. Michael Knöpfler löst als neuer Kassier Bruno Eisele ab, der nach langjähriger Tätigkeit sein Amt abgab.

Revierförster André Kapler verabschiedete sich mit einem Dia-Vortrag über Fauna und Flora von den Vorseeern. Weil die Forstverwaltung zweigeteilt wird, wechselt Kapler ab 2020 ins Forstamt Bad Schussenried und ist für Vorsee nicht mehr zuständig. Sabine Hausmann, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, teilte mit, dass die Sanierung der Dominikus-Kapelle in Vorsee rund eine Viertel Million Euro kosten wird. Der frühere Pfarrer Stefan Pappelau hatte die Kosten vor etwa zwei Jahren noch mit rund 140 000 Euro beziffert. Weil im Zuge der Dachsanierung das Türmchen abgebaut wurde, läutet zurzeit in Vorsee keine Glocke mehr. Bei der Krippenfeier am Heiligen Abend kann die Kapelle aber benützt werden.

Wolfgang Fürst kritisierte in der Diskussionsrunde das Denkmalamt, das bei der Sanierung der Kapelle strenge Vorgaben gemacht habe, sich aber an den Kosten kaum beteilige. Eine Beteiligung der Martinsgemeinde an dem Projekt sei offenbar nicht gewünscht. Fürst hielt auch ein flammendes Plädoyer gegen das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Bäuerliche Existenzen würden dadurch bedroht, Kulturlandschaften zerstört und die Verfügbarkeit regionaler Produkte eingeschränkt.