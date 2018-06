B 31 soll vollgesperrt werden

Bauarbeiten auf der B 31: Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) lässt ab 4. Juni den Straßenbelag auf der B 31 in Hagnau und bei Immenstaad erneuern. Die Bauarbeiten sollen abhängig von der Witterung voraussichtlich am 11. Juli abgeschlossen sein. Die Arbeiten auf einer Gesamtlänge von rund 3,5 Kilometern werden parallel durchgeführt. Die Kosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro trägt der Bund.

In der Ortsdurchfahrt Hagnau hat das Regierungspräsidium wegen des hohen Verkehrsaufkommens und wegen des Schwerverkehrs enorme Schäden am gesamten „bituminösen Fahrbahnaufbau“ ausgemacht. Das RP schreibt dazu: „Da es angesichts der wiederkehrenden Beeinträchtigung des Verkehrs nicht sinnvoll ist, vorhandene Schäden immer wieder punktuell zu beheben, wird der gesamte Fahrbahnbereich der Ortsdurchfahrt grundhaft erneuert und verstärkt. Zudem wird die Möglichkeit genutzt, einen lärmmindernden Belag einzubauen.“ Die Hagnauer Gemeindewerke nutzen zudem die Zeit der Vollsperrung und verlegen im Straßenraum der Bundesstraße neue Gas- und Wasserleitungen.

Zur Umgehung Immenstaad teilt das RP mit, dass eine lärmmindernde „Fahrbahndeckschicht zur Verkehrslärmreduzierung“ im Jahr 2002 verbaut worden sei. Nach nunmehr zehnjähriger Nutzungsdauer seien hier Verschleißerscheinungen aufgetreten, die nun behoben werden sollen. Ab Montag, 11. Juni, 9 Uhr, wird die B 31 von der Abfahrt Stetten Saba-Knoten bis zur Abfahrt L 207, der Dornier-Knoten, in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Markdorf und Kluftern beziehungsweise Manzell und Unterraderach.