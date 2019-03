B 31: Ittendorfer kämpfen weiter für Trassenausbau

Abwarten heißt es derzeit für die Mitglieder der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI), zum Jahresende will das Regierungspräsidium den Trassen-Vorschlag für den Neubau der B 31 zwischen Meersburg und Friedrichshafen vorstellen. In der Mitgliederversammlung am Mittwoch wurde deutlich, dass die Ittendorfer weiterhin dem Ausbau der B 31 auf der bestehenden Trasse den Vorzug geben.

In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Fritz Käser von zahlreichen Terminen, so gab es Gespräche mit den beiden heimischen Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Grüne) und Klaus Hoher (FDP), die beide zusagten, die Lösung „Ausbau vor Neubau“ zu unterstützen. Ebenso gab es Gespräche mit der SPD und der CDU, bei denen die Anliegen der Ittendorfer verdeutlicht und die Vorteile der Ausbau-Variante erläutert wurden. Bei einem Gespräch mit dem Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann wurde der Wunsch geäußert, das die Stadt mit mehr Engagement gegen den Planfall 7.5 argumentiert.

Engstelle am „Adler“

Peter Brause von der IVI kritisierte, dass im Dialogforum zur B 31 mit deutlich steigenden Verkehrszahlen argumentiert wurde, dies sei nicht korrekt. Im Herbst wurden diese Zahlen dann reduziert und die Änderungen beim zukünftigen Mobilitäts-Verhalten berücksichtigt. Bei einer Realisierung der C-Variante, die südlich von Ittendorf verläuft, werde der Verkehr im Dorf um etwa 2500 Fahrzeuge zunehmen, erklärte Fritz Käser anhand einer Prognose. Bislang fahren laut einer Verkehrszählung täglich rund 13 000 durch das Dorf. Eine Erklärung für die deutliche Zunahme sei die Nähe zur Auffahrt B 31 für den Verkehr aus dem Salemer Tal. Aufgrund der Engstelle am „Adler“ könne die Zunahme des Verkehrs nicht bewältigt werden, deshalb gebe es erste Vorschläge, die Umfahrung Bermatingen nicht am Haslacher Hof auf die Umfahrung Markdorf, sondern südlich von Ittendorf auf die B 31 zu lenken.

Zudem soll es Überlegungen im Landratsamt geben, im Bereich Breitenbach, zwischen Stetten und Ittendorf, einen Autohof für den Schwerverkehr zu errichten. Landwirtschaftliche Flächen seien alle gleichwertig, egal ob Obst, Wein oder Getreide angebaut werde, und egal ob sie sich auf Hagnauer, Immenstaader oder Ittendorfer Gemarkung befinden, stellte Karl-Heinz Kreidler fest, deshalb sollte sich die IVI weiterhin für die Ausbau-Variante einsetzen.