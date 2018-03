B 29: Bühler pocht auf Planungsrecht

Eines können sich die Ostälbler auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben: Mengenmäßig und optisch haben die „Umgehungskämpfer“ aus Pflaumloch, aus der „Großstadt“ Bopfingen und aus Mögglingen die Regionalkonferenz zum Bundesverkehrswegeplan am Donnerstagabend im Stuttgarter Regierungspräsidium absolut beherrscht. Und sie sind zumindest teilweise nicht mit völlig leeren Händen heimgefahren: Die Ortsumgehungen von Pflaumloch und Trochtelfingen will Verkehrsminister Winfried Hermann wieder in die Maßnahmenliste des Landes an den Bund für den Fernstraßenbau aufnehmen. Einmal mehr hingegen mussten sich die Mögglinger vertrösten lassen: Bei deren Umgehung will Hermann über Abspeckungen nachdenken.

Was Hermann bei der Konferenz und einer vorausgegangenen Pressekonferenz vorgelegt hat, soll nun gelten: eine Liste mit 48 baden-württembergischen Straßenbaumaßnahmen plus Pflaumloch und Trochtelfingen, die beim Bund für die Fortschreibung des Bundesverkehrwegeplans eingereicht werden soll. Im Vergleich zu jener Liste, die mit Stand 19. März bislang durch die Lande geisterte, allerdings ohne Bedarfsfestlegung. Was „vordringlich plus“, „vordringlich“ oder „weiterer Bedarf“ (wie der Bund künftig kategorisieren will) sein soll, könne man erst dann festlegen, wenn das Land selbst seine Liste noch einmal durch die Mühle seiner sechs Priorisierungskriterien gedreht hat, wenn man, so Hermann, die endgültigen Bedarfskriterien des Bundes kenne und auch wisse, wie viel Geld der Bund ab 2015/2016 für den Straßenbau überhaupt zur Verfügung stellen wolle.

„Pfaumloch und Trochtelfingen, das wird korrigiert“, versprach Hermann. Denn bei Aufstellung seiner jetzt aktuellen Liste hätten die Zahlen für die Lkw-Belastung nicht vorgelegen. Und nach denen kämen beide Orte als Einzelmaßnahme über die als ein Kriterium festgelegten mindestens 1000 Lastwagen in 24 Stunden, wenn auch nur knapp. Von einem „Sonderfall“ sprach der Minister bei der Teilumgehung von Unterkochen im Zuge der Ebnater Steige. Sie will er zusammen mit dem Bau einer Ebnater Ortsumfahrung wieder als eine Maßnahme sehen, sofern der Bund die vom Land vorgeschlagene Hochstufung der jetzigen L 1084 zur künftigen B 29a akzeptiere. Außerdem müsse man eventuell über eine „neue, andersartige Lösung“ nachdenken, sprich eine möglicherweise günstigere.

Das will Minister Hermann auch im Falle der Mögglinger Umgehung tun. Sie sei zwar als „baureif“ eingestuft, in der bisherigen Priorisierung aber deshalb wieder nach hinten gerutscht, weil sie mit relativ hohen Kosten, einem wegen der angedachten Vierspurigkeit hohen Flächenverbrauch und mit inzwischen weniger Menschen, die noch direkt an der B 29 wohnten, schlechte Bewertungsfaktoren erhalten habe. „Mögglingen ist nicht außer Reichweite“, meinte Hermann in der Pressekonferenz, Mögglingen sei aber auch nicht „das Nadelöhr Europas“. Um im fast gleichen Atemzug festzuhalten: „Wenn man 230 Millionen Euro für den Tunnel in Schwäbisch Gmünd ausgibt, wäre es fast ein Witz, wenn man den Stau in Mögglingen dauerhaft akzeptieren würde“. Und später in der Konferenz meinte er, man müsse schauen, ob die Möglichkeit einer Reduktion des Vorhabens bestehe und darüber mit den Mögglingern im Gespräch bleiben.

„Wir hätten ja gerne nur zweispurig gebaut“, konterte Inge Opferkuch, Sprecherin der Mögglinger Bürgerinitiative B 29, „aber fragen Sie mal das Land und den Bund, dann wissen Sie Bescheid“. Schließlich hätten die bislang auf eine vierspurige Umfahrung gepocht. 50 Jahre Planung und noch nichts erreicht, das sei eine unendliche Geschichte, meinte Opferkuch weiter, Mögglingen sei der einzige Ort an der B 29 zwischen Stuttgart und Aalen, durch den der Verkehr noch voll fließe. Und dass inzwischen die Menschen an der Ortsdurchfahrt wegzögen, liege daran, „weil wir keine Lebensqualität mehr haben“. Für Hermann dagegen „das Elend einer Straßenpolitik, die nie nachrechnet und nur plant“.

„Danke, dass Sie die tausend Lastwagen wieder gefunden haben“, meinte Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler. Warnte den Minister aber auch davor, ganze Dörfer zu sterbenden Dörfern zu machen, was in Trochtelfingen drohe. Für diesen Bopfinger Teilort und für Pflaumloch wolle man daher Planungsrecht bekommen, der Ostalbkreis wäre sogar bereit, die Planung der beiden Ortsumfahrungen zu übernehmen. Wer aus Richtung Augsburg bei Pflaumloch in den Ostalbkreis einfahre, „muss glauben, hinter der Landesgrenze hört die Welt auf“, sagte der Riesbürger Bürgermeister Willibald Freihardt mit Blick darauf, dass die B 29 mit der Ostalb und Bayrisch-Schwaben zwei wirtschaftlich starke Regionen verbinde.