B 14: Schwerer Unfall fordert mehrere Verletzte

Bei einem Unfall auf der B14 zwischen Neufra-Nord und der Rottweiler Saline mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Montagmorgen mehrere Autoinsassen zum Teil schwer verletzt worden. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken.

Wie die Polizei berichtet, war die Umfahrung von Rottweil wegen des Unfalls nach der Primbrücke über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

Den Ermittlungen der Verkehrspolizei Zimmern zufolge ist ein 59-jähriger Lastzugfahrer gegen 8 Uhr an der Überleitung von der B27 auf die B14 Richtung Neufra aufgefahren. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin, die dort mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin zur gleichen Zeit unterwegs war, musste hierdurch nach links auf die Gegenfahrspur ausweichen. Hier prallte sie mit einer entgegenkommenden 21-Jährigen in ihrem Audi zusammen und kollidierte dann noch mit einem Skoda einer 37-Jährigen, in dem eine 55-Jährige Beifahrerin saß. Diese und die Mitfahrerin im Ford wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerinnen der beteiligten Kleinwagen selbst erlitten leichtere Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit mehreren Einsatzkräften und Sanitätern sowie zwei Notärzten an. Ein Vertreter des Umweltamts kam an die Unfallstelle, weil Betriebsstoffe ausliefen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, auf 30 000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma angefordert werden. Kurz vor 11 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Wegen der Sperrungen der B14 kam es zu einigen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken.