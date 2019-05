Bürgerwehren treffen sich in Schwäbisch Hall

Nach 40 Jahren wird der Große Siedershof Schwäbisch Hall wieder Ausrichter des Großen Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden aus Württemberg-Hohenzollern sein. Das Großereignis steigt an diesem Wochenende. Einer der Höhepunkte ist der Festumzug am Sonntag, 2. Juni, durch die historische Altstadt von Schwäbisch Hall.

Es soll wieder ein besonderer und vor allem ein bunter Festumzug werden. Bürgerwehren und Stadtgarden aus ganz Württemberg-Hohenzollern werden in ihren traditionsreichen Uniformen zum Marsch antreten den Umzug so zu einem beeindruckenden Erlebnis machen.

Start des Festumzugs ist um 14 Uhr beim Haller Säumarkt. Die Strecke verläuft über die Gymnasiumstraße, den Holzmarkt, den Marktplatz, den Spitalbach, die Neue Straße hinauf, über den Sparkassenplatz und die Haalstraße wieder hinunter. Am Haalplatz, der an diesem Wochenende zum Festplatz wird, endet der Festumzug. Am Marktplatz und an einem weiteren Standort werden die teilnehmenden Gruppen den Zuschauern vorgestellt.

Der Festumzug wird von den Kleinen Siedern angeführt werden. Des Weiteren bilden insgesamt 1500 Teilnehmer, über 80 Pferde, 28 Stadtgarden und Bürgerwehren, wovon 23 mit Musik sein werden, den beeindrucken Festumzug.

Teilnehmende Stadtgarden und Bürgerwehren sind beispielsweise die Bürgergarde Ellwangen, die Bürgerwache Crailsheim, Stadtgarde Ochsenhausen sowie viele weitere. Aus dem badischen Landesverband sind außerdem die Bürgerwehren aus Bretten, Villingen und Zell am Harmersbach dabei. Außerdem noch Mitwirkende der Kinderzeche Dinkelsbühl. Den Abschluss des Festumzuges bildet der Große Siedershof Schwäbisch Hall Der Eintritt zum Festumzug ist frei.

Neben den Parkplätzen und Parkhäusern stehen 650 zusätzliche Parkplätze im zehn Gehminuten entfernten Parkhaus der Bausparkasse am Ziegeleiweg zur Verfügung.