Bürgerstiftung unterstützt Prävention an Grundschulen

Wangen (sz) - Mit einem neuen, zunächst auf zwei Jahre angelegten Projekt unterstützt die Bürgerstiftung Wangen die städtischen Grundschulen. Schüler könnten nun zu einem Präventionsseminar geschickt werden, das sie stark machen soll, wie die Stadt mitteilt.

Über gute Erfahrungen im Bereich Prävention hatten die Rektorinnen der Grundschule Deuchelried und der Berger-Höhe-Schule, Tanja Ladenburger und Petra Dreier, in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Gremien der Bürgerstiftung berichtet. An beiden Schulen wurden solche Programme bereits mit großem Erfolg umgesetzt, so die Stadt weiter. Dabei gehe es unter anderem um Fragen von Selbstbewusstsein und Respekt gegenüber anderen. Unterstützt wird das Projekt auch durch eine Spende der Thüga Energie.

Dreier bedankte sich überdies bei der Bürgerstiftung für deren Engagement im Zusammenhang mit der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK). Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, das die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund zum Ziel hat und ihnen die Eingliederung in die Regelklassen ihrer jeweils zuständigen Grundschule erleichtern soll. Seit Beginn der IVK im Jahr 2015 wurden, so die Stadtverwaltung, 51 Kinder aus 18 Nationen gefördert. Derzeit gehen laut Dreier 15 Kinder in die IVK an der Berger-Höhe-Schule.

Bei der Sitzung kamen auch weitere, aktuelle Projekte der Bürgerstiftung Wangen zur Sprache. So läuft bereits seit Beginn des Volkshochschul-Semesters ein PC-Kompaktkurs, der sich an Frauen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten wendet. Die Initiative dafür war laut Stadt von der Bürgerstiftung ausgegangen, die auch die Kosten für den Kurs trage. Die Vorüberlegungen für den Bau eines Hauses für alleinstehende Senioren gingen unterdessen weiter. Die Klärung einer Reihe baurechtlicher Fragen stehe an, heißt es in der Mitteilung. Dann erst können Pläne konkrete Formen annehmen, berichtete Stiftungsratsmitglied Otto Lautenschlager, der sich federführend um das Projekt kümmert.