Bürgersprechstunde mit Martin Hahn

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Bodenseekreis, lädt am Freitag, 3. Juli, zu einer telefonischen Bürgersprechstunde ein, teilt seine Pressestelle mit. Anrufen können ihn Bürger in der Mittagszeit von 12.30 bis 14 Uhr und am frühen Abend von 17 bis 18.30 Uhr. Wer mit dem Landtagsabgeordneten persönlich sprechen möchte, erreicht ihn in seinem Abgeordnetenbüro in Stuttgart unter 0711 / 206 36 15. Eine Anmeldung für die offene Telefonsprechstunde ist nicht notwendig. Wenn Anrufer das Besetztzeichen hören, ist Martin Hahn gerade im Gespräch.

Wer mit dem Landtagsabgeordneten lieber zu einem anderen Zeitpunkt sprechen und einen Termin vereinbaren möchte, kann sich im Wahlkreisbüro per E-Mail an martin.hahn.wk@gruene.landtag-bw.de oder unter der Telefonnummer 07551 / 989 11 92 melden. Das Wahlkreisbüro ist durchgängig montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Bitte bei der Anmeldung kurz das Thema nennen, die Telefonnummer oder ein Stichwort hinterlassen.