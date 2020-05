Bürger(mooser) können Narrenbaum schmücken

Bürgermoos (sz) - Das Maibaumstellen ist in Bürgermoos mittlerweile zur Tradition geworden. Deshalb hat es sich die Narrenzunft Bürgermoos auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen einen Baum zu stellen. Liebend gerne hätten sie ihr Fest wie gewohnt mit allen gefeiert. Allerdings steht nicht der gewohnte Maibaum. Die NZB hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Hiermit möchte die Zunft ihren Mitgliedern, Gönnern, Freunden und allen Bürgermoosern eine Chance geben, weiterhin trotz coronabedingter Kontakteinschränkungen in Kontakt zu bleiben. „Lasst nicht nur die Botschaft „Bleibet g’sund“ durch das Dorf gehen, sondern beteiligt euch gerne an der Aktion“, schreibt die Narrenzunft in einer Pressemitteilung. Am unteren Teil des Baumes sind nämlich Nägel angebracht, an denen die Bürgermooser Schleifen, Fotos, selbstgemalte Bilder, Gedichte, Wünsche oder was ihnen noch so einfällt, hinhängen können. Im Laufe des Tages ist der Baum schon ordentlich geschmückt worden. Unter den schönen Schleifen, Herzen, selbstgemalte Bildern und Gedichten fand man sogar einen Schnuller von einer mutigen kleinen Hexe, die diesen nun für immer abgegeben hat. Es bleibt also spannend was man in den kommenden Tagen alles so an dem Baum begutachten kann.