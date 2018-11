Bürgermeister von Pleß räumt nach Waffenfund Fehler ein

Nach dem spektakulären Waffenfund in Pleß (Landkreis Unterallgäu) bleiben wesentliche Fragen weiter unbeantwortet. Polizei und Landeskriminalamt (LKA) machten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben, warum ein 50-jähriger Unterallgäuer auf seinem Anwesen zahlreiche Schusswaffen und Munition hortete. Unterdessen räumt der Bürgermeister von Pleß, Anton Keller (CSU), auf dessen Hof ebenfalls Waffen des 50-Jährigen gefunden wurden, Fehler ein. „Wenn ich was ausgefressen habe, muss ich es auch ausbaden“, erklärt Keller, der seit 2014 im Amt ist.

Ein Großteil der Waffen, die auf Kellers Hof gefunden wurden, stammen ihm zufolge von seinem Nachbarn, auf den sich die Ermittlungen der Polizei konzentrieren. Bei dem 50-Jährigen hatte die Polizei am Dienstag mehrere Pistolen und Gewehre entdeckt. Die Frau des Nachbarn habe ihn darum gebeten, die Waffen an sich zu nehmen. „Sie hat sich nicht sicher gefühlt“, sagt der Bürgermeister. Ob er die Waffen hätte lagern dürfen, darüber habe er sich keine großen Gedanken gemacht. Ebenso wenig darüber, ob die Behörden zu verständigen seien.

Ich hab’ das Zeug genommen, damit es weg ist Bürgermeister Anton Keller

Er habe die Waffen des Nachbarn in einem separaten Gebäude deponiert. Wie viele es waren und ob diese funktionsfähig sind, darüber könne er keine näheren Angaben machen, sagt Keller. „Ich hab’ das Zeug genommen, damit es weg ist.“

Der 60-Jährige legt Wert darauf, dass er kein Waffennarr ist. Er besitze zwar Schreckschuss- und Luftpistolen und sei Mitglied im Schützenverein, sagt Keller. Durch seinen Beruf als Landwirt und seine Tätigkeit als Bürgermeister habe er aber nur wenig Zeit für dieses Hobby.

Rathauschef darf mit Schwarzpulver umgehen

Die bei ihm gelagerten drei Kilogramm Schwarzpulver habe er vor einigen Wochen gekauft und noch bis vor ein paar Tagen in einem Safe vor der Garage unter einem Vordach deponiert. „Da hat es jedoch hingeregnet, sodass ich das Schwarzpulver mit ins Haus genommen habe“, sagt der Rathauschef, der eine amtliche Befugnis zum Umgang mit Schwarzpulver besitzt. „Schließlich brauchen wir es von der Gemeinde aus für die Böllerschützen am Volkstrauertag.“ Der 60-Jährige, der hauptberuflich Landwirt ist, lebt auf dem Bauernhof mit seiner Frau und vier Kindern. Am Tag der Razzia sei er für einige Zeit bei der Memminger Polizei gewesen und dann wieder auf seinen Hof zurückgekehrt. Danach habe er sich wieder an die Arbeit gemacht und sein Rübenfeld abgeerntet.

Er sei sich bewusst, dass er mit der Lagerung der Waffen einen Fehler gemacht hat. „Da spielt es keine Rolle, woher die Waffen kommen, wenn sie in meinem Besitz sind“, sagt Keller. Er wolle seine Tätigkeit als Bürgermeister weiter ausüben. Er vermutet allerdings, dass dies wohl nicht mehr möglich sein werde, sollte er eine Vorstrafe erhalten.

Bislang ist laut Behörden nicht annähernd zu sagen, wie der Fall juristisch zu bewerten ist. Offen ist unter anderem noch, woher die Waffen stammen. Der 50-Jährige, auf den sich die Ermittlungen konzentrieren, wird weiterhin in einer medizinischen Einrichtung betreut. Er gilt als aufbrausend und unberechenbar. Die Ermittler rechnen ihn dem rechten politischen Spektrum zu.

