Bürgermeister Hauswald empfängt Schüler aus Imperia im Rathaus

13 Schülerinnen und Schüler und zwei Betreuerinnen vom Liceo Amoretti aus Imperia sind im Rathaus empfangen worden. Sie sind derzeit im Rahmen eines Schüleraustauschs zwischen der Droste-Hülshoff-Schule und dem Liceo Amoretti in der Zeppelinstadt. 2012 soll Imperia Partnerstadt von Friedrichshafen werden. Schon heute gibt es zahlreiche Kontakte von Menschen, Vereinen und Institutionen zwischen Imperia und Friedrichshafen. Bürgermeister Peter Hauswald begrüßte die Gäste im Rathaus. Betreut werden sie von Peter Wurst, Lehrer und Koordinator des Schüleraustauschs an der Droste-Hülshoff-Schule. Klaus Kloth informierte die Gäste über die Stadt und deren Verwaltung. Hauswald nannte Zahlen und Fakten zum Thema Kinderbetreuung in Friedrichshafen. Thematisiert wurde auch die für 2012 vorgesehene Besiegelung der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Imperia. Während ihres achttägigen Aufenthalts besuchen die Jugendlichen Ulm, die Universität Konstanz und das Bad in Aulendorf. sz/Foto: pr