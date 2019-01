Bürgermeister ehrt Pierre Caudrelier

Bürgermeister Maik Lehn hat in einem Festakt den Stettener Bürger Pierre Caudrelier mit der silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde ausgezeichnet. Der langjährige Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft hat sich über Jahrzehnte in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und durch sein Handeln dazu beigetragen, dass die Heuberggemeinde mit vielen ehemaligen französischen Militärangehörigen und deren Familien in freundschaftlichen Kontakten stehen.

Lehn betonte die Leistung des Geehrten, denn „sie zeigt auf, wie wichtig die Völkerverständigung gerade in diesen unruhigen Zeiten in Europa und der Welt ist“. Lehn erinnerte an die Zeit, als das französische Militär die Gemeinde Stetten über viele Jahre hinweg geprägt und mit der Zivilbevölkerung in enger Verbundenheit gestanden hat.

Der Abzug der Franzosen im Jahr 1997 war daher ein „herber Schicksalsschlag“ für die Gemeinde. Um die Verbundenheit zu wahren,ist in dieser Zeit die Deutsch-Französische Gesellschaft gegründet worden. Pierre Caudrelier war einer ihrer Gründungsmitglieder und hat in der Folge schon bald weitere Verantwortung übernommen. „Sie haben die Geschicke der Gesellschaft über 31 Jahre als deren französischer Präsident geleitet“, sagte Lehn. Caudrelier habe mit großer Leidenschaft und einem enormen Maß an Arbeitsbereitschaft seine Aufgaben gemeistert“, so der Bürgermeister, „ich möchte das gern als Ihr Lebenswerk bezeichnen“. Dessen deutsche Frau Gisela habe ihm dabei nicht nur den Rücken freigehalten, sondern aktiv im Vorstand mitgewirkt. Als Anerkennung für ihre Unterstützung überreichte der Bürgermeister Gisela Caudrelier einen Blumenstrauß.

Auch heute noch wissen französische Gäste, dass ihnen im Haus Caudrelier stets eine Tür offensteht, denn seit vielen Jahren stellt der Franzose seine Fähigkeiten und sein Geschick in den Dienst des Partnerschaftsausschusses der Gemeinde Stetten und seiner französischen Partnergemeinde Montlhéry. Lehn bedauerte, dass Caudrelier altersbedingt sein Präsidentenamt niedergelegt hat. Trotz intensiver Suche fand sich kein Nachfolger, so dass die Mitglieder Ende vergangenen Jahres für die Auflösung des Vereins gestimmt hatten. Lehn dankte dem Geehrten für sein „vorbildliches ehrenamtliches Engangement“.