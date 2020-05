Auch die Bürgerbüro-Standorte in Bad Waldsee und Leutkirch sind ab Dienstag, 2. Juni, wieder für Kunden mit Terminvereinbarung geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Landratsamt Ravensburg nach eigenen Angaben den Betrieb seines Bürgerbüros mit den Bereichen Kundenservice Abfallwirtschaft, Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung seit Mitte März vorübergehend an den Standorten in Ravensburg und Wangen bündeln. Seitdem wurde mit Hochdruck an der Wiedereröffnung der Bürgerbüro-Standorte in Bad Waldsee und Leutkirch gearbeitet.