Bürger wehren sich gegen geplanten Mobilfunkmasten

Die Telekom hat bei ihrer Suche nach einem Mobilfunkmast-Standort auch den Äpfinger Berg/Kreuzberg im Blick. Bürger aus Äpfingen und Sulmingen haben sich nun zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und sich in einem Brief an Bürgermeister und Gemeinderäte gewandt. Sie fordern umfassende Informationen und die Auswahl eines wie sie schreiben „Alternativstandorts in angemessener Entfernung zu Wohnsiedlungen“.

„Wir verschließen uns nicht dem Fortschritt“, stellt Hubert Hagel von der „Interessengemeinschaft besorgter Bürger der Ortsteile Äpfingen und Sulmingen“ (IG) klar. „Wir sind für den Ausbau des Mobilfunks.“ Im konkreten Fall meldet die IG aber Bedenken an. Dabei geht es ihr um zweierlei. Erstens: Sie wollen Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen: Welche Standorte wurden geprüft, welche Alternativen gibt es, wie weit sind die Planungen? Was und welchen Bereich soll der Sendemast abdecken, wie ist die heutige Abdeckung, wie hoch ist die Strahlungsintensität der Anlage, wie hoch wird sie? „Zu all diesen Punkten haben wir bis heute keine Informationen“, heißt es in einem Schreiben, das die Interessengemeinschaft an Bürgermeister Elmar Braun, die Gemeinde- und Ortschaftsräte geschickt haben.

Abstand zur Wohnbebauung

Zweitens geht es der Interessengemeinschaft um den Abstand des Funkmasts zur Wohnbebauung. Der Äpfinger Kreuzberg liegt zwischen den relativ dicht aneinander grenzenden den Ortsteilen Äpfingen und Sulmingen. Das nächstgelegene Wohngebäude in Sulmingen sei nur etwa 100 Meter von einem potenziellen Standort entfernt, der Kindergarten Äpfingen mit seiner Mensa und dem Ganztagsbetrieb nur 250 Meter, sagt Christian Hecht von der IG. „Das ist für mich ein sensibler Bereich“, sagt Hecht.

Sorge wegen Strahlenbelastung

Er und seine Mitstreiter machen sich Sorgen wegen der Strahlenbelastung durch den Mobilfunkmast. Zumal sie befürchten, dass der Mast groß werden könnte und die Strahlenbelastung steigen könnte, sollten weitere Nutzungen oder Masten dazukommen. „Wir möchten einen anderen Standort in angemessener Entfernung zu Wohnsiedlungen“, fasst Christian Hecht zusammen. Hubert Hagel hat sich Funkmaststandorte in der Umgebung angeschaut. Da sei der Abstand zur Wohnbebauung wesentlich größer, berichtet er. „Der Funkmast zwischen Mettenberg und Oberhöfen steht circa 500 Meter von den Wohnhäusern entfernt.“

Die Interessengemeinschaft hat in den vergangenen Tagen Äpfinger und Sulminger auf das Thema angesprochen. „In den Gesprächen mit Bürgern und Ortschaftsräten hat sich für uns der schlechten Informationsstand zum Thema Mobilfunkmasten bestätigt“, berichtet Hagel. Innerhalb weniger Tage seien rund 130 Unterschriften zusammengekommen. Weitere würden sicher folgen, kündigen er und Hecht an.

Bürger wenden sich an Bürgermeister

Maselheims Bürgermeister Elmar Braun will die Telekom um eine Stellungnahme und eine Infoveranstaltung zu den Mobilfunkmastplänen bitten. Das sagte auf Anfrage der SZ. Die „Interessengemeinschaft besorgte Bürger der Ortsteile Äpfingen und Sulmingen“ hatte sich mit ihrem Wunsch nach Information und der Forderung, einen Alternativstandort für den Funkmast zu suchen, schriftlich an Braun und die Gemeinderäte gewandt.

„Die Gemeinde Maselheim ist weder Grundstückseigentümer noch Antragssteller noch Investor oder Betreiber oder Bauherr und sie ist auch nicht die Genehmigungsbehörde“, sagte Braun der SZ. Die Gemeinde sei nur im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens beteiligt. „Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt.“

Unklar, wie hoch der Mast wird

Er habe in den Gemeinderatssitzungen immer über die Standortsuche der Telekom informiert, sowohl darüber, dass der Kreuzberg im Suchkreis liege, als auch darüber, dass das gemeindeeigene Grundstück mit dem Kreuz, also der Kreuzberg im engen Sinn, nicht mehr als Standort untersucht werde. Er kenne die nun von der Telekom ins Auge gefassten Standorte nicht, so Braun weiter. Er habe darauf auch keinen Einfluss. „Ich weiß auch nicht, wie hoch der Mast ist.“

„Wenn das Baugesuch der Telekom eingeht, werden wir im Rahmen der üblichen Beteiligungen gehört“, erläuterte er die Abläufe. Ortschafts- und Gemeinderat stimmten ab, das Landratsamt prüfe dann. Die Baugenehmigung zu erteilen sei Sache des Landratsamts. Nicht nur in Sulmingen/Äpfingen, sondern auch in Laupertshausen und Maselheim plant die Telekom nach Angaben von Braun, das Funknetz zu verbessern. In Laupertshausen sei ein Mast geplant, der bestehende in Maselheim solle ertüchtigt werden, sagte der Bürgermeister.