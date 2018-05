Bündnis für Bleiberecht übt Kritik an „Ankerzentren“

Anlässlich des einjährigen Bestehens des Bündnisses für Bleiberecht Oberschwaben-Bodensee haben sich rund 15 Vertreter der Trägerorganisationen in Ravensburg getroffen und unter anderem über die „Ankerzentren“ diskutiert. In einer Pressemitteilung findet das Bündnis klare Worte dazu.

„Mit großer Sorge stellen wir fest: Deutschland entwickelt sich – nicht zuletzt mit den geplanten „Ankerzentren“ – weiter vom Integrations- zum Ausgrenzungsland“, heißt es in dem zweiseitigen Schriftstück. Es folgen Forderungen des Bündnisses, dem unter anderem der Verein Global aus Bad Waldsee angehört: „Deshalb brauchen wir: die engagierte und konsequente Verteidigung der Grundrechte jedes Menschen. Jeden Rechtsanwalt, jede Rechtsanwältin, die sich – übrigens oft bei schlechter Bezahlung – für die Durchsetzung von Menschenrechten auch für Geflüchtete einsetzen. Ehrenamtliche, die unbehindert durch staatliche Angriffe und Diskriminierung ihre wertvolle Unterstützungsarbeit leisten können.“ Das Bündnis verspricht, unbeirrt seinen Beitrag zur Unterstützung von Geflüchteten, ihren Anwälten und den Helfern zu leisten.

Die langfristige Unterbringung in „Ankerzentren“ führt laut dem Bündnis zu einer Stigmatisierung der Menschen, die darin leben. Sie würden vom Kontakt zur hier lebenden Bevölkerung quasi ausgeschlossen. „Wer es ernst meint mit der Integration von Geflüchteten, darf die Menschen nicht 18 Monate lang in Lagern isolieren und so von Integrationsangeboten – Sprachkursen, Anerkennung von Zeugnissen, Qualifikation und Arbeitsmarktintegration – fernhalten“, steht in der Mitteilung.